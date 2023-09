Gobierno explica video de aplausos en el discurso de Petro en la ONU

USA9112. NACIONES UNIDAS (ESTADOS UNIDOS), 20/09/2023.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la Cumbre de Acción Climática realizada hoy, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas en la sede del organismo en Nueva York (EEUU). El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este miércoles a los líderes del mundo diciendo que "Abrimos las puertas del infierno" al no actuar de manera decisiva contra la crisis climática, durante una cumbre con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York. EFE/ Ángel Colmenares / Ángel Colmenares ( EFE )

Toda una polémica se ha generado por el video compartido por la Presidencia de la República, tras la intervención del jefe de estado en la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas.

La intervención del presidente fue re transmitida en canales de televisión y redes sociales, sin embargo, al video se le agregaron aplausos que no correspondían y que fueron tomados de la ovación a Joe Biden.

Desde la Secretaria de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia respondieron a Caracol Radio sobre la manipulación del video aclarando que “en ningún momento se impartió instrucción alguna en el sentido de alterar el video del discurso, eso de ninguna manera representa la filosofía y el propósito de las comunicaciones del Gobierno Nacional”.

Según explicaron “Un contratista de más de 20 años de experiencia que se ha desempeñado como director y productor de televisión, y quien por más de 10 años ha trabajado en la Presidencia de la República estuvo al frente de la producción de la alocución presidencial del día martes 19 de septiembre 2023, en Naciones Unidas”.

Además, el gobierno aseguró que “lamentablemente de manera unilateral este contratista tomó la decisión de agregar a estos aplausos”, esto sin autorización ni instrucción alguna.

“La edición no fidedigna de los hechos no hace parte de la política editorial de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y se han tomado los correctivos pertinentes para que no vuelva a suceder”, concluyó el gobierno.