¿Cuánto cuesta un viaje al Nevado del Ruiz? Podría llegar en bus o avión

Visitar Volcán Nevado del Ruiz es una de las actividades imperdibles para los turistas nacionales y extranjeros que buscan un plan de aventura y conexión con la naturaleza; pues esta estructura geológica conforma una de las áreas protegidas del Parque Nacional Natural de los Nevados y es el volcán más alto de Colombia, con 5.321 metros sobre el nivel del mar. Este volcán, a su vez, aunque su actividad ha aumentado durante los últimos meses, es una de las maravillas que debe conocer, ya que allí podrá hacer senderismo, montañismo, entre otras actividades.

Si es amante de los planes ecológicos, le recomendamos visitar esta extensión natural, donde podrá apreciar la grandiosa biodiversidad de este ecosistema, contemplar los glaciares y tener las mejores panorámicas de la región. Aquí le contamos cuánto cuesta un viaje a este destino paradisíaco desde Bogotá y los aspectos a tener en cuenta antes de visitarlo:

Presupuesto para viajar Volcán Nevado del Ruiz

El acceso ideal para esta estructura geológica es por el municipio de Caldas, por lo que deberá arribar a su capital: Manizales. Para llegar a esta ciudad, usted podrá movilizarse en avión, bus, o carro particular.

El precio promedio de los tiquetes aéreos en el trayecto ida y vuelta de Bogotá a Manizales, se encuentran desde los $250.000 COP por persona; no obstante, este valor puede variar de acuerdo a las políticas de viaje y el equipaje que escoja. También le recomendamos tener en cuenta lo que no puede llevar en su equipaje de mano para que no viva una mala experiencia durante el control en los terminales aéreos.

En cuanto al viaje en bus, le costará alrededor de $70.000 COP por persona y por trayecto, en un viaje de, en promedio, 10 horas de duración, que también puede hacer en vehículo particular y en el que pagará alrededor de $60.000 COP en peajes, con un viaje de 7 horas.

Para llegar al Parque Nacional Natural de los Nevados desde la capital caldense, podrá contratar una agencia de viajes que haga el tour completo, donde encontrará precios desde los $250.000 COP.

Sin embargo, también podrá llegar en vehículo siguiendo la carretera en dirección a Bogotá, y desviándose en el km 45, a la altura del parador turístico La Esperanza, hasta el cruce del municipio de Murillo (Tolima). Posteriormente, a 1000 metros, se llega al ingreso por el sector Brisas.

Horarios y tarifas de ingreso al lugar

El horario de ingreso por la zona de las Brisas es desde las 8:00 a.m. a las 2:00 p.m. En cuanto a los precios de entrada, las tarifas varían según la nacionalidad de los visitantes, para los colombianos y residentes en Colombia de hasta 25 años cuesta $10.500 COP ($19.500 COP si es mayor de 25 años) y para los extranjeros tiene un costo de $54.000 COP. Si viaja en automóvil, el ingreso de este tiene un costo de $8.000 COP.

Adicionalmente, deberá pagar un seguro de rescate por $5.000 COP y los servicios ecoturísticos de la Unión Temporal Operación Nevados por un valor de $15.000 COP. Si desea contratar un tour o visita guiada, deberá contactar a la agencia de su preferencia.

Recomendaciones a tener en cuenta antes de su visita

Tenga en cuenta que para esta travesía es fundamental que lleve los elementos que no pueden faltar en su maleta para ir a estos destinos fríos, además de tener en cuenta las recomendaciones médicas por parte del Parque Nacional Natural Los Nevados en términos de clima y altura.

Así también, antes de iniciar su aventura, es importante que el tour que elija incluya el equipo de camping, de lo contrario deberá llevar su carpa para alta montaña, sleeping y elementos que faciliten la alimentación en el recorrido, así como su equipo de montaña completo, entre lo que se incluye el arnés, casco, piolet, mosquetones, cuerda, entre otros elementos. A su vez, le recomendamos tener en cuenta las indicaciones de las autoridades ambientales, ya que pueden haber momentos en los que exista alguna alerta natural.

¿En qué nivel de actividad se encuentra el volcán Nevado del Ruiz?

Según el último boletín informativo semanal del Servicio Geológico Colombiano, del pasado 19 de septiembre de 2023, esta estructura geológica se encuentra en el nivel amarillo, lo que quiere decir que se ha incrementado la actividad sísmica y las manifestaciones en la superficie. Sin embargo, la actividad del volcán está tendiendo a disminuir.