¿Qué no puede faltar en su maleta si viaja a clima frío?

Viajar es uno de los pasatiempos favoritos de millones de personas alrededor del mundo; pues conocer lugares nuevos y contagiarse de su cultura es una experiencia increíble. A su vez, hay algunos destinos que cuentan con múltiples maravillas naturales y entornos diversos que son dignos de apreciar, pero que se encuentran a varios grados bajo cero, o con un clima muy frío, con lo son algunos de los 20 lugares que se deben conocer antes de los 40; no obstante, esta no es una excusa para los amantes del ecoturismo, quienes disfrutan este plan y viven sus aventuras al máximo, como ir a conocer el lugar más frío del planeta o conocer el lugar de Tierra en el que no se pueden enterrar los muertos.

Si usted es uno de los tipos de viajeros que prefiere el clima frío, como el que puede experimentar en Noruega, y quiere irse preparado, le traemos los elementos esenciales que debe llevar en su maleta, pues le serán útiles en la aventura.

¿Qué llevar en la maleta cuando viaje a clima frío?

En algunas ocasiones, ya sea por prisa o emoción, olvidamos lo fundamental en nuestra maleta de viaje, por lo que le traemos una lista para que no se le pase ningún detalle y los consejos para minimizar el espacio en su equipaje:

Elementos de cuidado personal: además de los productos que use a diario, lo recomendable para los destinos fríos es lleva r bloqueador solar , que debe aplicarse todos los días, y un bálsamo para labios.



además de los productos que use a diario, lo recomendable para los destinos fríos es lleva , que debe aplicarse todos los días, y un Accesorios indispensables: no olvide llevar gafas de sol, que son también importantes en época de invierno, bufandas, guantes y gorro.



no olvide llevar que son también importantes en época de invierno, Ropa: aunque esta dependa de las actividades que vaya a realizar en el destino, ya sea senderismo u otras experiencias, es importante saber que, si va a practicar algún deporte, deberá usar ropa cómoda, transpirable y botas especiales para trekking. Sin embargo, las recomendaciones generales son llevar una chaqueta térmica e impermeable, tenis cómodos, medias altas y gruesas, leggins o pantalones gruesos, suéteres, abrigos, entre otras prendas térmicas. Recuerde que no importa la cantidad de ropa, lo que importa es que sean prendas adecuadas.



aunque esta dependa de las actividades que vaya a realizar en el destino, ya sea senderismo u otras experiencias, es importante saber que, si va a practicar algún deporte, deberá usar y botas especiales para trekking. Sin embargo, las recomendaciones generales son llevar una entre otras prendas térmicas. Recuerde que no importa la cantidad de ropa, Batería portátil: este es un elemento fundamental para tener aventuras en lugares de baja temperatura, pues el clima frío puede descargar la batería de los dispositivos electrónicos más rápidamente , por lo que es importante tener recursos para que no se convierta en un problema mayor.



este es un elemento fundamental para tener aventuras en lugares de baja temperatura, pues el clima frío , por lo que es importante tener recursos para que no se convierta en un problema mayor. Termo para bebidas: ¡de seguro lo necesitará! pues un recipiente que conserve las temperaturas de las bebidas puede ser su aliado en un momento de frío extremo.

Asimismo, si su destino es internacional y se moviliza en transporte aéreo, le recomendamos tener en cuenta las políticas de equipaje de mano para que no se lleve una sorpresa, pueda viajar tranquilo y no tenga contratiempos con su maleta.