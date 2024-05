Omar Geles: Así fue el homenaje en la Plaza Alfonso López de Valledupar

Por más de dos horas, varios artistas vallenatos rindieron un homenaje a Omar Geles en la Plaza Alfonso López de Valledupar luego que el cuerpo del compositor vallenato permaneciera en cámara ardiente durante la mañana y parte de la tarde de este miércoles en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo López.

Durante el homenaje, centenares de personas llegaron hasta el lugar siendo partícipes, así mismo la familia del compositor vallenato, autoridades y demás invitados hicieron presencia en el evento.

Entre los artistas que participaron en el homenaje estaban Silvestre Dangond, Iván Villazón, Ana del Castillo, Elder Dayan, Peter Manjarrez, Gustavo Gutiérrez, entre otros.

Momento en que el cuerpo era trasladado a la Plaza Alfonso López. Foto: Gobernación del Cesar Ampliar

Sentidas palabras

Cada uno de los artistas al subir a tarima y cantarle a Omar Geles le dedicaba algunas palabras. El artista Silvestre Dangond fue uno de los que más se extendió al manifestar que el compositor fue uno de los pilares importantes en su carrera.

“Para mí el me hizo sentir siempre su familia, me hizo sentir que los Geles era familia de Silvestre Dangond, tengo gratos recuerdos, momentos inolvidables con Juancho Geles, mi defensor número uno, el mismo Omar, sus hermanos, la vieja Hilda, que me la llevaba a cuánta caseta había”, manifestó.

Por su parte, Iván Villazón, calificó que la muerte de Omar Geles fue “muy fuerte por lo inesperado, lo prematuro”, y que “su talento fue tan inmenso que llenó nuestro horizonte de canciones hermosas”.

Así estaba la Plaza Alfonso López de Valledupar durante el homenaje a Omar Geles. Foto: Gobernación del Cesar Ampliar

Así mismo, Elder Dayán, uno de los artistas que participó en el homenaje manifestó que “palabras para elogiar para el maestro Omar Geles sobran”.

Palabras de la madre de Omar Geles

Al final del homenaje, todos los artistas del Vallenato que estuvieron presentes cantaron la canción “Los Caminos de la Vida”, mientras que Hilda Suárez, madre de Omar Geles estaba en pie en la tarima.

“Él me dijo que no le guardara luto, pero yo sí se lo voy a guardar”, manifestó la mujer.