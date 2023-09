Mackalister Silva, convencido que el apoyo de la hinchada fue clave para la victoria

David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, destacó el apoyo y acompañamiento de los aficionados tras el agónico triunfo del equipo 2-1 ante el Atlético Huila, por la fecha 13 del fútbol colombiano. Los azules se quedaron con la victoria con un gol de Andrés Llinás a los 90+8 minutos.

“Eso es lo importante, que volvemos al grupo de los ocho, eso es lo más significativo que deja esta victoria”, señaló el volante bogotano en diálogo con los medios una vez terminado el compromiso.

Sobre cómo vivió el juego los últimos minutos desde el banco, luego de ser sustituido, confesó: “igual de apretado, con toda la ilusión, sí, pero uno no espera sufrir tanto, más cómo se había dado el desarrollo del partido, sobretodo el primer tiempo, yo creo que es algo en lo que seguimos trabajando y en lo que tenemos mejorar que es convertir lo que creamos”.

Mientras que de por qué el partido cambió tanto para la etapa complementaria, dijo: “el segundo tiempo se complica, porque ellos también retroceden, es válido, yo no estoy criticando las maneras, ellos también empezaron a bajarle el ritmo al partido de una manera que ellos creían que estaban bien y evidentemente eso nos pegó, porque en ningún momento el partido cogió ritmo o reaccionó, sencillamente el partido fue, si se puede decir, como tardio, como lento, pausado, porque todo el segundo tiempo era una falta, un saque de banda , entregábamos mal, ellos la tenían, no estoy diciendo que fue solo por eso, porque también Huila es un equipo que viene haciendo cosas importantes, pero sin duda alguna no nos dejó reaccionar si se puede llamar de alguna manera”.

Para Silva, no hay dudas que el apoyo de los hinchas fue clave para lograr la victoria: “No creo, estoy seguro, por más que sea es único, es eso, lo que siempre decimos nosotros, es para dar gracias, porque hoy es un día sin carro y se acababa a las 9:00PM, es de valorar y agradecerle a toda la gente el sacrificio que hizo para apoyarnos, gracias a Dios logramos conseguir la victoria”.

Mientras que del partido del domingo ante Envigado y cómo prepararlo en estos dos días, comentó: “a punta de ganas, también Envigado viene con un viaje pesado, tienen que venir de Ibagué a Bogotá y de aquí para Medellín, yo creo que esto es para todos y bueno, el que mejor lo sepa manejar, sabemos que queremos ir a buscar tres puntos que pueden ser vitales para lo que queremos nosotros inicialmente que es la clasificación”.