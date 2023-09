Jaguares, con el estreno de Carlos Hoyos, buscará salir del fondo de la tabla ante Alianza

Alianza Petrolera vs. Jaguares | Colprensa

Jaguares será el anfitrión del primer partido de este jueves. El estadio Jaraguay de Montería recibirá a Alianza Petrolera, en juego válido por la jornada 13 de la liga colombiana. El encuentro dará inico a las 4:30PM y usted podrá vivirlo a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

El conjunto celeste se ha visto afetado por la inestabilidad de las directivas, luego de la renuncia de Pompilio Páez, que no resistió más de siete fechas, llegaron nuevos líderes al equipo. El entrenador interino, Julio Méndez no consiguió ningún triunfo y los Zenúes no celebran una victoria desde el 2-0 ante Millonarios en la quinta jornada del certamen.

Le damos la bienvenida al profesor Carlos Mario Hoyos, como nuevo Director Técnico de nuestro equipo celeste. pic.twitter.com/Lw7BkxOrTc — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) September 22, 2023

Ahora, con todas las esperanzas depositadas en Carlos Mario Hoyos, el nuevo director técnico se estrenará ante los Aurinegros, en busca de su tercera alegría en casa. Con dos empates ante Medellín y Huila, suma ocho derrotas que lo condenan a la penúltima casilla de la tabla con ocho puntos.

Ocupando la posición 18 en la tabla del descenso, con promedio de 1.15, no han sido capaces de salir de la zona de riesgo y tendrán que levantar cabeza en esta segunda mitad de la temporada para salvar la categoría y mantenerse alejados de la B.

Tabla del descenso tras los partidos del jueves. pic.twitter.com/rqhZdXeSyF — José Orlando Ascencio (@josasc) September 22, 2023

Alianza sueña en grande

Por otro lado, César Torres ya daría luces de los posibles titulares en los cuales confiará para imponerse ante el agonizante cuadro felino. Pier Grazziani será el encargado de mantener el arco invicto en este encuentro, mientras que Juan Pablo Patiño, Luciano Ospina, Daniel Rodas y Pedro Franco, en la línea defensiva, podrían repetir como inicialistas.

El autor del gol de la victoria ante Santa Fe, Edwin Torres, también sería uno de los llamados, junto a Mayer Gil, para cubrir las bandas. Jair Castillo, Royscer Colpa y el argentino Pablo Bueno también han tenido un rendimiento apto para ser considerados en la once inicial.

Con 18 puntos, producto de tres empates y cuatro derrotas, ocupan la séptima posición y llegarán a Montería en busca de su sexta victoria con el propósito de conseguir un puesto entre los cinco mejores.