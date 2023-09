Hay alerta en Cundinamarca por incendios forestales

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, informó que durante este jueves 20 de septiembre, se han registrado múltiples incendios forestales en municipios como Sasaima, Villeta, Tocaima, Tocancipá, Cucunubá, Facatativa, La Mesa y San Juan de Río Seco.

En el último municipio en mención, la unidad de bomberos reporta que a la fecha no tienen convenio y no cuentan con recursos suficientes para atender los incendios que se registran en las distintas veredas, a pesar de que la Alcaldía de San Juan de Río Seco, se comprometió a disponer de $20 millones para consolidar la atención y operación de la unidad, aún no hay un acuerdo definitivo.

Sin embargo, en medio de la emergencia que enfrenta el departamento por este fenómeno, se han activado más de 20 unidades de distintas jurisdicciones distribuidas en el departamento, y habitantes de las distintas comunidades, han dispuesto de mano de obra para contrarestar las conflagraciones.