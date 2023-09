Comunidad del barrio Cervantes está cansada de las promesas de los políticos

Manizales

En las redes sociales se ha conocido un video donde un hombre agrede a un candidato al concejo, lo empuja y le dice que no haga política con el dolor del barrio Cervantes. " Es que muchos políticos han venido y han prometido muchas cosas y dicen que si suben ya tienen la plata. Además, se toman fotos en la cruz y eso afecta a las familias damnificadas”, dijo un habitante del barrio Cervantes.

Sin embargo, a pesar de las promesas no cumplidas por parte de los políticos los habitantes no avalan las agresiones a los candidatos. “Este es un país democrático de libre expresión libre de religión, o sea, tenemos libertad, entonces no veo porque una persona tenga que prohibirle a alguien que venga a un barrio y mucho menos a los políticos.”, dijo uno de la comunidad.