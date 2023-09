Atentos: Subió el recibo de la luz para estas personas en Colombia

Desde el 31 de julio del presente año, el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 1276 para ampliar la cobertura y el acceso al servicio público de energía eléctrica en La Guajira. Con esta medida se planteó un sobrecargo en todas las facturas del servicio público de energía eléctrica en todo el territorio nacional para algunos estratos.

Recordemos que el 2 de julio de 2023, el jefe de Estado declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira para enfrentar la crisis humanitaria y enfocar sus esfuerzos en los sectores de salud, agua y saneamiento básico, educación y energía.

Esta decisión permite expedir decretos necesarios para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos, tanto en el área urbana como rural. De acuerdo con el Gobierno, esta situación humanitaria se estructura, fundamentalmente, en la falta de acceso a servicios básicos vitales.

Así las cosas, el decreto mencionado establece una serie de medidas para brindar oportunidades a las comunidades de esta región, como autorizar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), crear un régimen tarifario especial y diferencial para el departamento, que asegure la prestación eficiente del servicio público domiciliario.

Aporte adicional en la factura de energía

En la misma línea, para tener recursos y asegurar mayor energización en las zonas no interconectadas del área rural de La Guajira, desde el 1 de agosto de 2023 y hasta por un término de seis meses (1 de febrero 2024), a nivel nacional, se incluirá en las facturas de energía las siguientes tarifa:

Aporte Departamento de La Guajira”, de mil pesos ($1.000) por factura en los estratos 4, 5 y 6.

En los estratos comerciales e industriales, este aporte será de cinco mil pesos ($5.000) por factura, contribución que equivale a menos del 0,8% del promedio que pagan estos usuarios mensualmente.

Es importante mencionar que el no pago de la contribución tendrá las mismas consecuencias que el no pago del servicio. Los recursos recaudados serán administrados por el Ministerio de Minas y Energía y serán destinados a soluciones energéticas en Zonas No Interconectadas (ZNI) para la población rural del departamento.

Tal como señala el documento, con esta medida se podría recaudar más de 51 mil millones de pesos ($51.230.962.800) para superar la crisis humanitaria en La Guajira en tres ejes fundamentales: alimentación, atención a salud y abastecimiento de agua.

Aunque inicialmente se estableció por un periodo de seis meses, en caso de querer continuar con esta medida, el Congreso deberá discutir y aprobarlo como un proyecto de ley.

Pago de luz por estratos a nivel nacional

En el mismo Decreto, se exponen los valores promedio de facturación mensual que pagan los usuarios:

Estrato 1: $87.807

Estrato 2: $67.660

Estrato 3: $96.767

Estrato 4: $118.849

Estrato 5: $165.577

Estrato 6: $335.684

Tal como explica el decreto, a partir del estrato 4, los valores promedio a pagar son superiores a los $100.000, de manera que se tienen usuarios con una capacidad de pago que permite generar un aporte en el valor a pagar de cada factura que no afecte de manera sustancial su condición de pago.

“El porcentaje de estos usuarios corresponde al 19% del total de usuarios del país, que como se indicó, corresponden a los usuarios que mayor valor a pagar mensualmente tienen, y cuyo poder adquisitivo pudiera aportar para la condición de emergencia”.

Decreto 1276 del 31 de julio 2023