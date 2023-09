Museo de la basura: Una solución a la disposición de residuos sólidos en Bogotá

Bogotá D.C.

La campaña “Que la basura no se vuelva paisaje”, inició desde el 19 de septiembre y está teniendo lugar en la plazoleta de la alcaldía local de Ciudad Bolívar. Allí se está realizando una representación museográfica y pedagógica que apila residuos de manera excesiva para concientizar sobre la correcta disposición de las basuras.

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos propuesto por la alcaldesa mayor de Bogotá, planteó contrarrestar la alta presencia de residuos no aprovechables en el espacio públicos, creando conciencia e intensificando la prestación del servicio de recolección de basura y limpieza, por lo que esta iniciativa, se suma a la visibilización de esta problemática.

Recientemente la Dirección del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, realizó la Encuesta de Cultura Ambiental (ECA) para conocer de qué manera están gestionando los residuos en sus casas y en la ciudad y estos fueron los resultados:

El 54% de ciudadanos separa los residuos en sus hogares.

El 90% de ellos, aseguró que lo hace siempre o casi siempre.

Sin embargo, los ciudadanos que se involucran con la separación de sus residuos reconocieron que las dificultades más frecuentes a las que se enfrentan es la falta de colaboración por parte de otros integrantes del hogar, además de no disponer de varias canecas para la separación e incluso de no saber qué se recicla y qué no.