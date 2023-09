¿En qué va el trámite del proyecto que busca regular la eutanasia en el país?

Colombia

Luego de que el primer debate de la iniciativa se haya llevado a cabo en tres ocasiones durante esta legislatura, la Comisión Primera del Senado aprobó la mayoría del articulado y las proposiciones propuestas, aún así, aún faltan 10 artículos por votarse para decidir si se aprueba o no el primer debate del proyecto que busca regular la eutanasia en el país.

De acuerdo con Humberto de la Calle, senador por el Partido Verde y autor de la iniciativa, aseguró que la sesión se levantó por razones de tiempo y ahora, queda la discusión de uno de los artículos más complejos.

“Es la objeción de conciencia institucional, el proyecto es tremendamente cuidadoso con la objeción de conciencia y la respeta plenamente. Si un médico dice yo no soy partidario de la muerte médicamente asistida nadie lo puede obligar a practicar ese procedimiento”.

Sin embargo, el senador de la Calle señaló que no está de acuerdo con quienes proponen que las Instituciones también podrían acceder a la objeción de conciencia.

“Allí si nos oponemos, por decirlo de alguna manera las instituciones no tienen conciencia, no se puede reconocer a una institución que diga yo no practico la muerte médicamente asistida porque esa es la negación de la conciencia, es una obligación que están imponiendo al revés, o sea una especie de contra obligación, dictada por la institución que compromete a los médicos y al personal de salud. Luego allí vamos a tener una discusión muy dura”.

Se espera que el próximo lunes 25 de septiembre la Comisión Primera del Senado finalice la discusión del primer debate de esta iniciativa.