¿Cuáles son las ideas para lograr cambios en el país?

Este viernes 18 de spetiembre, Hora20 desde Villa de Leyva en el marco del Festival de las Ideas organizado por Prisa Media, un espacio que busca reunir a los líderes del país entorno a conversaciones que se están dando actualmente: las instituciones, el rol de los empresarios, la sostenibilidad, las amenazas a las elecciones, la seguridad nacional, el gran acuerdo nacional y la polarización política, todo esto bajo la pregunta “Colombia: ¿un cambio hacia dónde?”.

En este especial de Hora20 con algunos de los participantes del Festival se analizó hacia dónde se está dando ese cambio, cómo establecer rutas de consenso, puntos de encuentro, bajarle el nivel a la polarización desde una visión interdisciplinaria, pues se escogieron participantes de cada uno de los foros que se estarán realizando durante estos dos días.

Más de 13 meses completa el gobierno de Gustavo Petro, una administración que se ha hecho llamar como el “gobierno del cambio” y que ha traído una serie de políticas, propuestas y reformas en varios frentes para consolidar una transformación. Temas como la seguridad, están enfocados en solucionar el conflicto vía paz total al negociar y buscar sometimiento de quienes están en armas; se busca consolidar un sector económico concentrado en la economía popular; acelerar el proceso de transición energética a través de un plan que el todavía no conoce, pero que estaría enfocado en dejar de consumir y producir combustibles fósiles, para transitar hacia una economía más limpia.

Esta serie de cambios han generado transformaciones en el establecimiento político, hoy el gobierno no cuenta con la coalición que logró armar al inicio de la administración, hay voces de alerta desde el empresariado y algunas instituciones por lo que ocurra en términos de desarrollo económico, aparato productivo o las afectaciones por un deterioro en la seguridad en algunas zonas del país. En medio de estos cambios, el Presidente ha reiterado en la idea de un acuerdo nacional que logre consensos sobre las transformaciones que necesita el país y la forma como se hacen dichos cambios.

Lo que dicen los panelistas

Desde los gremios y las empresas, María Claudia Lacouture, directora de Aliadas y presidenta ejecutiva de AmCham, señaló que se debe tener en cuenta que todos los colombianos, el Estado y las empresarias en general quieren viabilidad para el país, “queremos una rebaja conjuntamente con cada rol en el sector privado y empresarial, justicia, congreso y cada rol en democracia, “hay tiempos y visiones de esos tiempos y no podemos compaginar visones de corto y largo plazo”. Agregó que los gobiernos son de cuatro años y que antes el empresariado estaba alineado con el gobierno y el Estado, con lo cual, dice que temáticamente sigue siendo igual y que toca ver al viabilidad de país. Por último, dijo que, en términos de desigualdades, desde el sector privado es necesaria la construcción a largo plazo bajo cimiento.

Desde la sostenibilidad, Hernando García, Director del Instituto Von Humboldt, planteó que es importante el conocimiento con base científica para la construcción de política pública vía diálogo con incidencia del conocimiento, “llevamos varios años trabajando con empresas desde el instituto porque sí creo y lo hemos dicho, hay que elevar la ambición de la sostenibilidad”. Pues explica que las empresas creen que todo lo están haciendo bien y afirma que, si bien hay avances y reconocimientos en los marcos normativos, el mercado debe generar instrumentos y mecanismos para forzar la sostenibilidad, como está ocurriendo en Europa.

Desde los departamentos, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, comentó que debe haber compromiso y autonomía para poder hablar de competitividad, “el país ya superó el 65% informalidad, un punto más es desfavorable en la economía porque no podemos crecer, no cotizamos en el sistema salud y toda esa Hacienda se desfinancia y la respuesta no es que el Estado sume como papá Estado”, en ese sentido, afirma que en ese nuevo liderazgo, esa autonomía, es hacer eficiente al Estado.

Desde la economía, Mauricio Rodríguez, exembajador, economista y exdirector de Portafolio, aseguró que debe haber respuestas claras porque destaca que por ahora el presidente Petro respeta el libre mercado, la iniciativa privada, los tratados de libre comercio, “pero, y con razón, quieren ajustes porque la sociedad es desigual, hay informalidad, se debe generar empleo, hay 5 millones de personas en miseria y ese mensaje social y de equidad no tiene que ver con socialismo, es una realidad de modelo que no es tan exitoso en incorporar formalidad de pequeños, medianos y micro empresarios; no se ha corregido desigualdad”.