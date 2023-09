Play/Pause El Pulso del Fútbol, 18 de septiembre de 2023 44:29 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el partido entre Junior y Nacional, que terminó con un empate 1-1. César dijo: “La jugada del penal fue clarita, antes reaccionó Dorlan Pabón en esa jugada, porque Perea se durmió. Amaral dijo que mereció ganar y no me pareció”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “El penal no tiene ninguna discusión. Nacional es un equipo reactivo, contragolpeador y eso lo hace bien. A Junior salió a esperarlo y a jugarle de contra”.

