Edwuin Cetré asegura que no volverá a cederle un penal a Bryan León

Edwuin Cetre (Photo by FREDY BUILES/AFP via Getty Images)

Culminada la decimoprimera jornada de la liga colombiana, Medellín se ubica tercero con 20 puntos a pesar de los cinco empates que acumula en las últimas fechas. Edwuin Cetré habló con Deportes Caracol sobre el nivel en el que se encuentra el equipo, luego del 1-1 ante Tolima.

Cetré atribuye los errores del segundo tiempo al clima en Ibagué, que, sumado al desgaste por la seguidilla de partidos, le costaron la victoria y dieron fin a la evidente superioridad que habían mostrado en los primerso 45 minutos. “Hemos tenido muchos partidos tan pegados que llega un partido que cualquier equipo con un poquito más de descanso te va a pasar por encima en lo físico”, afirmó.

Además, respecto al partido ante Boyacá Chicó, donde a pesar de que Alfredo Arias tiene estipulado que él cobre los penales, los jugadores decidieron darle la oportuidad a Brayan León para que se le abriera el arco. Sin embargo, al errarlo, el delantero de 25 años afirmó que no volverá a cederle esta función. “Ya pasó lo que pasó y el profesor no me va a aguantar una más”, concluyó.

Su rol en Independiente Medellín

¿Se siente como diferencial en el DIM? Creo que este deporte es de equipo, hemos construido una familia, más que un equipo y cuando tienes una familia creo que las individualidades empiezan a resaltar y gracias a Dios mi parte en el equipo hasta el momento ha sido muy importante, esperemos seguir así y aportándole al equipo.

Se demoró en mostrar su nivel: Son momentos, respecto a como venía del Junior. Todos sabemos como es el hincha el Junior cuando le cogen la mano a un jugador, ya el jugador no está tranquilo, ya sales con una desconfianza, sales con algo raro que no te deja estar tranquilo. Aquí en Medellín me han recibido muy bien, he estado tranquilo, he madurado un poco y eso es darle gracias a Dios, las cosas están saliendo es por él y hay que seguir trabajando, porque no está yendo bien pero no hemos conseguido nada de lo que queremos así que vamos a seguir trabajado por eso.

Empate ante Tolima

Perdieron nivel en el segundo tiempo: Todos sabemos que esa hora en Ibagué es complicada, es un horario complicado, creo que el primer tiempo, a pesar que conseguimos el gol muy temprano nos costó mucho el clima. Lo que nos está pasando mucho en los partidos, que después de que hacemos un gol tiramos como para atrás a defender un poco más, en vez de seguir con la misma intensidad hacia delante. El clima nos afectó y así como a inicio del segundo tiempo ellos hacen el gol, creo que la gente se va más al apoyo de ellos. Ellos cogen una línea diferente y a ellos los motiva, a nosotros nos pordebajeó, por hacer un gol tan temprano iniciando el segundo tiempo, fueron solo 30 segundos. Ellos cogieron un aire importante y nosotros, como lo he dicho siempre, nos gusta tener la pelota, pero cuando nos toca sufrir, toca trabajar para eso también, no solo para atacar y para hacer gol.

Quejas por partidos seguidos: Es complicado porque a ti como jugador te gusta jugar muchos partidos, pero el cuerpo también va sintiendo ya el cansancio. Por mi parte que prácticamente juego todos los minutos y algunos de mis compañeros, el cansancio se siente. Si es por mí, jugaría cada dos días siempre, pero el cuerpo necesita un descanso, los jugadores necesitamos descanso, si tú ves las vacaciones son dos o tres días y otra vez vuelves a la actividad, entonces creo que llega un momento en que el cuerpo lo va sentir, por muy joven que sea, por muy profesional que seas, el cuerpo lo va a sentir. Hemos tenido muchos partidos tan pegados que llega un partido que cualquier equipo con un poquito más de descanso te va a pasar por encima en lo físico.

Penal fallido de Brayan León

El delantero erró ante Chicó: En el momento todos vimos que nosotros los jugadores, porque obviamente el profe no estaba de acuerdo, porque el estipulado para que patee el penal soy yo, pero en ese partido creíamos todos por las opciones que había errado León que era el momento para darle ese penal y que agarrara esa confianza. Obviamente uno se lo da con el final de que la meta, claramente no lo metió y después la cagada es para mí, pero si lo hubiese metido el cuento era otro.

¿Cedería otro penal a León? Ya pasó lo que pasó, ya el profesor no me va a aguantar una más. Él en ese sentido lo va a entender, pero ya está estipulado que el pateador soy yo, pero en ese momento sentí yo y miré a mis compañeros y todos sentíamos lo mismo que teníamos que darle el panal a León para que el convirtiera y se le abriera el arco porque igual a él lo trajeron como delantero goleador y desafortunadamente no ha podido hacer gol, pero creíamos que en ese momento sí lo hacía puede que se le abriera o como pasó que lo botó.

Los penales son su especialidad: No especial, pero siempre lo entreno, me quedo pateando cuatro, cinco penales después del entrenamiento y con los porteros que he estado, Viera, ahora que estoy con Chunga, siempre me han dicho que si sigo pateando así y con esa potencia es difícil que un portero te lo ataje, y si me lo dicen ellos que son arqueros, pues por qué no lo voy a entrenar, uno no sabe si un penal te abra un partido o haya un tiro decisivo y un penal te puede dar títulos, así como te los puede quitar.