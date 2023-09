Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castro: Duque

Colombia

El expresidente Iván Duque a través de las redes sociales le respondió, sin mencionarlo, al presidente Gustavo Petro quien en las últimas horas señaló que la entrada de Cuba a la lista de los países que apoyan el terrorismo “se debe a la solicitud que hizo el gobierno de Duque al gobierno de los EEUU”.

En el mensaje en redes sociales el presidente Gustavo Petro también aseguró que la inclusión de Cuba en esa lista, según dice impulsada por Duque, ha tenido impacto en el ingreso de medicamentos”

“La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba. Es una consecuencia criminal que no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira. Las vidas inocentes no se pueden seguir perdiendo por el fundamentalismo ciego a favor de la violencia de un expresidente de Colombia, señaló Petro.

Ante esto, el exmandatario se pronunció en redes sociales señalando: “Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos. Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN, llamándolos revolucionarios.

Y agregó: “Quieren equiparar la Democracia de Israel con la opresión de Putin, y llaman versiones de Hitler a sus contradictores, mientras justificaron masacres, secuestros y tomas institucionales por razones “politicas”. Así son los demagogos con su doble moral”.

Previamente el exmandatario había publicado otros mensaje en el que señalaba que “desde Cuba planearon y ejecutaron el atentado de la Escuela General Santander” y que “la dictadura de Cuba patrocina terroristas”.