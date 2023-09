Ever Valencia: “Estamos trabajando para mejorar en todos los aspectos”

Ever Valencia: Después de las 20 fechas y no estás clasificado, eso va a ser un problema

Ever Valencia estuvo hablando en los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio, sobre la actualidad de Independiente Santa Fe, qué significa ganar el clásico y la necesidad de clasificarse a los cuadrangulares finales.

El volante de 26 años afirmó que los jugadores, junto al cuerpo técnico, le dieron vuelta al complicado inicio gracias al trabajo y la unión del equipo: “Las ganas de hacer un buen torneo y de conseguir cosas importantes en esta institución. Eso de hablar de compromiso, desde que uno juega lo tiene. Cada uno está haciendo lo que tiene que hacer en su posición para el bien del equipo”.

Sobre el clásico ante Millonarios, Valencia aseguró que son partidos apartes y que cada punto conseguido hay que valorarlo: “Los clásicos son partidos aparte. Ahora nosotros creemos que todos los partidos son importantes porque también estamos peleando en la tabla de reclasificación, por lo que cada punto que podamos conseguir le tenemos que dar valor, pero los clásicos son partidos aparte”.

La responsabilidad, y el objetivo, del equipo: Creo que hay opiniones repartidas y todas son respetadas. Cada quien ve el fútbol desde su punto de vista. Quizá por el pasado del equipo, por lo que viene sucediendo con Santa Fe que hace rato no se clasifica a los ocho, que no se pelea por título. Nosotros estamos encargados. Estamos trabajado para mejorar en todos los aspectos. Ya hay un equipo más compacto, atacamos bastante, hay mucha más sociedad. Estamos marcando y estamos ganando de visitante.

El fútbol de hoy en día: Nosotros somos conscientes de que el fútbol está muy competitivo. Si tú ves, los partidos se ganan 1-0, 2-0. Por ahí vi que Nacional ganó 5-0, pero eso fue una cosa, un boom, porque contra Equidad es complicado hacer cinco goles. Hoy el fútbol está muy competitivo. El segundo semestre de todos los años es más duro porque todos los equipos ya se conocen y hay una base. El equipo está mentalizado en tratar de mejorar y sacar resultados. Al final cuando terminan las 20 fechas y no estás clasificado, qué va a pasar.

Qué otro equipo del fútbol colombiano le gusta: Ahora mismo, Águilas. Me parece que tiene un proceso muy bueno. El Medellín también. Nosotros también estamos en nuestro proceso, elevando nuestro nivel y entendiendo la idea del profe. El día que entendamos la idea del profe, y lo que él quiere, que tengamos confianza en nosotros, se va a ver un fútbol muy bonito. Es un proceso, son jugadores y técnicos nuevos, y al proceso le estamos sumando puntos. Estamos metidos en los ocho. Queremos pelear reclasificación y torneo internacional. Que la gente diga si le gusta o no, es normal. Nosotros estamos encargados en trabajar, en tratar de gustar, y eso es ganando y sumando puntos.

La intensidad del profe Bodhert: Sí, él tiene su carácter. Es bueno porque lo sabe expresar de buena manera. Él vive su fútbol de una forma distinta. Es muy apasionado. Le gusta ganar, dominar y ver a su equipo jugar bien. Uno entiende eso y eso también nos motiva a querer ir por más, a no conformarnos.

Las rotaciones y el once de gala: Todos tenían la esperanza en Rodallega por lo que venía haciendo en la institución y quizá no conocían a otros jugadores que habíamos llegado y la esperanza de gol era él. Gracias al trabajo, hemos hecho que no se note mucho su ausencia y sabemos que cuándo vuelva nos va a dar una mano por la calidad de jugador que es. Las rotaciones son normales en las primeras cinco, seis fechas. Mientras el equipo se acomoda y el profesor busca lo que él quiere. En la línea del medio rotaron como cuatro o cinco jugadores, hasta hoy en día que ya van teniendo más continuidad. El profesor ha ido variando hasta llegar con ese equipo con el que se siente identificado y saca puntos. Esto es de puntos, al final, después de los 20 partidos y no estás clasificado, eso va a ser un problema.