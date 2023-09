Sigue el cierre del relleno sanitario La Miel en Ibagué

Ibagué

A cuenta gotas se están recogiendo las basuras en Ibagué por cuenta del cierre del relleno sanitario La Miel a raíz de un incendio no forestal que se presenta en las celdas de almacenamiento de los residuos sólidos. Por este hecho, los recorridos no se están cumpliendo en los barrios y se sigue insistiendo a la comunidad no sacar las basuras a la calle.

Los vehículos compactadores están atendiendo las rutas en la medida de las posibilidades teniendo en cuenta que deben trasladarse al relleno sanitario de Girardot y retornar a la ciudad de Ibagué, generando un incremento notable en costos y tiempos de desplazamiento.

Interaseo S.A continúa sin pronunciarse y argumentan que lo harán una vez finalice toda la emergencia.

Por ahora, los organismos de socorro intentan controlar este incendio el cual se mantiene a raíz de la acumulación de gases producto de la disposición de residuos orgánicos.

El comandante de los bomberos de Ibagué, capitán Rafael Rico, explicó que la conflagración está controlada más no se ha logrado extinguir en su totalidad.