Ordenan 5 días de arresto contra Cesar Yáñez, gerente del SETP de Ibagué

Ibagué

El Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control Garantías determinó que el gerente de Sistema estratégico de Transporte Público de Ibagué incurrió en desacato al no contestar de fondo los requerimientos de los gerentes de varias empresas de transporte la ciudad.

El desacato fue promovido por Paula Katherine Ramos Navarro, representante de Cotrautol, Hernán Quiñones, gerente de Expreso Ibagué y Paola Torres, gerente de Movilizando a Ibagué UT por el incumplimiento de la orden constitucional impartida por este despacho el pasado 22 de agosto.

Según el despacho, desde el pasado primero de septiembre se dio el trámite a esta petición, en el que fueron vinculados los representantes de las oficinas y el alcalde, Andrés Hurtado.

La petición de la información fue elevada el pasado 10 de julio al gerente del SETP sin que se entregara una respuesta oportuna que cumpliera a satisfacción los requerimientos solicitados.

“Los accionantes indican que las respuestas no fueron de fondo señalándolas como superfluas y evasivas, ausentes de soportes documentales, técnicos y jurídicos pertinentes, frente a lo cual, es oportuno manifestar que ello no es cierto por cuanto la información plasmada en el oficio de fecha del 25 de agosto la información solicitada, si bien no están de acuerdo con el contenido de la misma, el incidente de desacato no es la vía para inducir a una respuesta que les resulte favorable a sus peticiones”, indicó el representante del SETP.

Por lo que el juzgado decidió ordenar a Yáñez cumplir de forma integral la sentencia de la acción de tutela, adicionalmente una multa equivalente a cinco días de SMLMV y arrestó de cinco días que deberá cumplir en las instalaciones del Cuerpo Técnico de investigaciones.

Las diferencias entre el SETP y los transportadores de Ibagué se originaron por la firma de un convenio con la empresa INFOTIC de Manizales para el manejo del sistema de recaudo del transporte público en la capital del Tolima.