Giovanni Hernández: “Hay que ser sinceros, no fue el partido de nosotros”

Giovanni Hernández, técnico y exjugador de la Selección Colombia. (Photo by Alfonso Cervantes/LatinContent via Getty Images)

Giovanni Hernández, técnico del Atlético Fútbol Club y exjugador de la Selección Colombia, analizó, en El Alargue de Caracol Radio el empate de Colombia 0-0 ante Chile. Gio aseguró que no fue un buen partido del combinado nacional; no obstante, destacó el punto como visitante.

Era el partido que esperaba

“Hubo varias situaciones. La primera, la cancha; la segunda, no nos encontramos en el primer tiempo, no nos encontramos, fue más Chile que nosotros, ellos tuvieron las mejores ocasiones, dos o tres situaciones, nosotros aproximaciones y el segundo tiempo, con la entrada de James (Rodríguez) tuvimos más posesión de balón, una opción muy clara de (Luis) Sinisterra, que obviamente erró y en una segunda oportunidad no logra tomar la decisión correcta. Se mejoró en algunos momentos, pero hay que ser muy sincero, no fue el partido de nosotros, tuvimos un Camilo (Vargas) inmenso, lo más importante es que fue un resultado importante para nosotros por las situaciones que expresé”.

“Chile no dejó jugar, los jugadores chilenos son muy intensos, tuve la fortuna de conocer porque jugue allá, la forma en la que trabajan los jugadores chilenos es siempre a ritmo, con mucho espacio reducido, a una o dos intenciones. La gente cree que es fácil jugar ante ellos... no esperaba que no encontraramos el balón y no tuviéramos situaciones, porque sé la clase de jugadores que tenemos”.

La falta de gol

“Las mejores situaciones las tuvo Chile en el partido de hoy, teniendo tres o cuatro muy claras en las que gracias a Dios no concretó. Te estoy hablando de una sola ocasión que fue la de Sinisterra, en la que no conectó como debe ser y en la segunda instancia no decidió bien, porque no tiene esa vocación que tienen James, Carrascal o Quintero. Lo más importante son los dos resultados, que sumamos, que se sigue con el invicto y hay que mejorar en algunos aspectos para que se reafirme en esa parte ofensiva e iremos con más claridad, con mejores situaciones, porque tenemos los hombres para poderlo hacer”.

El mal estado de la cancha

“Tanto para la defensa como para las personas que juegan de mitad de cancha para adelante, el poder asentarse como debe ser, sean los guayos a nivel de tapones, se dificulta en un momento dado, eso fue una dificultad grande para nosotros. Si ustedes se dan cuenta vieron que Luis hoy no gravitó tanto producto de ello, que no se asentó tanto el lateral derecho Muñoz, que hubo las lesiones de Yerry y no sé qué otro jugador. Uno tiene que ser muy realista que ese primer tiempo y gran parte del segundo Chile conectó, se asoció y eso fue una dificultad grande para nosotros. Nosotros fuimos más tácticos que hacer nuestro fútbol y tuvimos en alguna situación con la entrada de James, que hay comenzó el equipo a contagiarse de la zurda de James y comenzamos a triangular un poquito mejor para buscar las mejores sociedades y buscar esa zona ofensiva”.

¿Cómo sintió a los tres volantes creativos?

“Es muy difícil para mí, el poder señalar a un entrador que es el que selecciona, que sabe cómo llegan sus jugadores, cómo se encuentran a nivel físico y en su parte mental. El fútbol no es fácil, más a nivel de Selección. Miro el primer partido con Venezuela y veo que tenemos tres cracks como alternantes y sabiendo que lo necesitábamos. Ustedes se dieron cuenta que jugamos con bandas y no tuvimos la posibilidad de un pase filtrado, de un pase gol, de armar sociedades en mitad de cancha y que siempre éramos buscando por izquierda o derecha. Cuando ya hacen el cambio por Carrascal, logra poder buscar por la mitad, por las bandas...”.

¿Le parecen justas las críticas a Matheus Uribe?

“Es de gustos, yo lo sentí, lo viví. La gente puede opinar, el periodismo puede opinar y esto es muy aceptable, lo que da es el fútbol. Yo a veces veo que hay jugadores mal y para unos juegan bien. Yo solamente pido que seamos muy honestos y transparentes, porque así lo vivo”.