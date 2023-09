Esa manía de creerse el Mesías, lo único que genera es pérdidas: Claudia López sobre Petro

Recientemente, se reveló que el próximo 15 de septiembre se llevará a cabo una audiencia ambiental relacionada con el trámite de la licencia ambiental para la ampliación de la Avenida Boyacá. Dicha audiencia es iniciativa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.

Así lo aclaró una cuenta relacionada con la reserva Thomas Van der Hammen en X (Twitter): “Este viernes 15 de septiembre la CAR realizará una audiencia ambiental en el marco del trámite de la licencia ambiental para la prolongación de la Av. Boyacá. Es la oportunidad para que todas las personas interesadas podamos manifestar nuestra opinión.”

Al respecto, el presidente Gustavo Petro decidió pronunciarse. De esta forma, el mandatario comentó que no estaría de acuerdo con la ampliación por asuntos ambientales. ”Si prolongan la avenida Boyacá a través de la reserva forestal del norte, que este Gobierno piensa consolidar, acaban la reserva forestal Thomas Van der Hammen; la reserva forestal del norte. Los árboles producen oxígeno, y eso es fundamental para sostener la vida”.

Tras esto, la alcaldesa Claudia López decidió manifestarse, pues ve un cambio en la postura del presidente. “Presidente en 2013 como alcalde usted propuso prolongar la Boyacá en su POT, e incluso anunció su construcción y concesión. Entonces no le pareció que fragmentaba la Reserva. Hoy en época electoral le parece que sí. La campaña terminará, pero el daño a Bogotá Región y al país perdurará.”

De igual forma, la mandataria local se pronunció en Caracol Radio y comentó que le sorprende la postura actual del presidente. Asimismo, señaló que le preocupa que esto ocurra justo en época electoral.

“Me sorprendió, porque es un cambio de posición. Petro fue alcalde y cuando formuló su plan de ordenamiento territorial previó proteger la reserva Thomas Van der Hammen. El cual es un propósito que compartimos y que esperamos se mantenga como futura reserva forestal. Para esto habría que comprar predios y sembrar árboles, porque hoy no es ni pública, ni forestal mayoritariamente. También propuso proteger la reserva y prolongar al Av Boyacá. De hecho, anunció que iba a hacer un Transmilenio”, comentó.

De esta forma, insistió en que le sorprende la nueva postura del presidente. “Veo un cambio de postura en época electoral. Nuestro plan de ordenamiento territorial coincide con lo que él propuso como alcalde. La reserva hay que protegerla, su propiedad hay que pasarla de privado a público y sembrar un bosque.”

“A la reserva se le están dejando tres vías, que tendremos que construir con los más altos estándares ambientales. Una prolongar la Av Boyacá. Dos, ampliar a 10 carriles la Autopista Norte, obra que ya está contratada y en ejecución. Tres hacer la ampliación de la vía Suba - Cota. Esas tres vías estaban en la propuesta de plan de ordenamiento territorial del entonces alcalde Petro y están en el mío”, agregó.

La alcaldesa mencionó que los funcionarios públicos no deben meterse en campañas electorales. “Lo que me sorprende es que estábamos de acuerdo en el 2013 y hasta el año pasado. El POT dice lo mismo, las vías son las mismas, pero ahora en época electoral sale a decir que no se prolongue la vía que porque eso destruye la reserva. Aquí no estamos haciendo campaña, estamos es tomando decisiones ambientales técnicas”

Finalmente, la alcaldesa cuestionó al presidente, pues considera que está frenando varios proyectos que permitirían progreso. “Esa manía de creerse el Mesías, lo único que genera es pérdidas”