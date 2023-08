“Queridos amigos del Gobierno Nacional, gobernar es hacer no sabotear”: Claudia López.

Bogotá

Al ser consultada la alcaldesa Claudia López sobre el primer año de Gobierno del presidente Petro con respecto a los proyectos de Bogotá y su articulación con la alcaldía, la mandataria local aseguró que tenía ilusión de que este periodo hubiera sido diferente.

“yo sé que no ha sido un año fácil para el presidente, pero mi posición ha sido siempre, como ayudo. Por ejemplo, genuinamente creo que si pagamos con nuestros impuestos una policía local pues ayudamos. Pero no ha sido un año fácil con Bogotá, yo tenía una enorme ilusión”.

La alcaldesa fue más allá y aseguró que si bien el gobierno ha estado intercediendo de una u otra forma en temas relacionados con Bogotá, no se ha visto un acercamiento directo y dijo que en este primer año se la ha pasado defendiendo a la ciudad para que no se “caigan” los proyectos que ya están en marcha.

“Yo siento que lo único que hemos hecho es ir a abrir la universidad distrital, de resto soy yo tratando de defender que no paren el metro, que no paren la PTAR canoas, que no paren el Regiotram de Occidente. Todos los días es tratando de que no paren algo”.

Finalmente, la alcaldesa envió un mensaje claro y contundente al Gobierno Nacional.

“Queridos amigos el Gobierno Nacional, gobernar es hacer no sabotear, gobernar es avanzar no retrasar ni parar. Nos quedan 5 meses y yo no pierdo la fe”.

Estas declaraciones se dieron a su salida de la conmemoración de los 25 años de “Bogotá como vamos”, evento que se realizó en el norte de la ciudad.