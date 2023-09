Quintero dice que retraso en recursos para Tren del Río son culpa de la Gobernación

Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero aseguró que desde febrero está listo para entregar los 800 mil millones de pesos que le corresponde a la ciudad para el desarrollo del Tren del Río.

Advirtió que es la gobernación la que no ha entregado la documentación para proceder con el trámite.

“Desde febrero de este año, una vez ya con Hidroituango funcionando, dimos la autorización, la plata para hacer el Tren del Río. ¿Qué falta para el Tren del Río? ¿Por qué no han presentado el proyecto? Es que no, no lo han presentado todavía para poderlo llevar al Concejo para que aprueben las vigencias futuras. Estamos esperando el documento, pero no ha llegado”, dijo Quintero Calle.

El mandatario reiteró que considera fundamental que el Metro sea el operador de ese proyecto.

“Háganlo con el Metro de Medellín, no se pongan a inventar con otros equipos que no tienen la experiencia para poder sacar el proyecto adelante, ¿por qué a nosotros nos salió el Metro de la 80? porque lo hicimos con el Metro de Medellín, cómo lo íbamos a hacer con otra gente. Es que el error de la Gobernación es que no lo está haciendo con el , Metro de Medellín. Si la gobernación coge y le da esos recursos y le pone esa misión al Metro de Medellín, el Metro de Medellín se lo saca adelante, finalizó el mandatario distrital.