Henry Rojas aclara la polémica ¿dijo que los futbolistas del Tolima no querían jugar?

Deportes Tolima sumó una nueva derrota en la Liga Colombiana. Fue en el duelo regional ante Atlético Huila por 3-0, en el que se presentó una polémica que se viralizó en las redes sociales por cuenta de una mala interpretación que le dieron a una frase que dijo el asistente técnico encargado Henry Rojas, tras el segundo gol marcado por el cuadro opita.

“No quieren jugar”, fue la falsa interpretación que le dieron a lo dicho por Rojas, aludiendo a sus propios jugadores. Sin embargo, en El VBar de Caracol Radio, el exfutbolista explicó lo que realmente le comentó a José Arastey, el entrenador encargado.

“No, no, la imagen la acomodan y especulan y obviamente ante una situación de esta manera, lo que quieren es generar el morbo y que se siga agrandando todo esto. De mi parte nunca va a salir porque fui jugador y uno cuando escuchaba al hincha o al periodista que no querían jugar, le dolía eso, porque nadie entra a una cancha a no querer jugar”, dijo en un principio Rojas.

Por su parte, explicó lo que realmente dijo: “Quizá veníamos hablando que no nos estaban dejando jugar, que nos estaban ganando el mediocampo, era algo táctico. Era que ‘no nos dejan jugar, no podemos jugar’, pero buscando la manera de replantear porque nos habían dominado el campo, era eso. Pero entiendo la dinámica de nuestra industria y se tiene que decir y escuchar de mí lo que ocurrió en ese momento”.

Respecto a lo que está viviendo el equipo Vinotinto y Oro, comentó que: “Es algo inexplicable por la calidad individual en la que pueden ver que se tiene, hay temas que uno no logra entender con esa capacidad por qué se dan esos resultados, pero se dan cosas en las cuales, pueden ser el bajo rendimiento o las rachas en las cuales entran los equipos”.

¿A qué cree que se debe el mal momento?

“El desgaste físico no me compete, llevo trabajando dos meses y desconozco muchas cosas, llegadas y salidas de jugadores, llevo dos días tres días en el plantel profesional e identificar lo que está ocurriendo es imposible para cualquier trabajador. Voy como espectador al estadio, analizo y saco conclusiones, pero vuelvo al sentir de qué puede sentir el jugador en el momento y no es lo físico, ceo que es un desgaste mental, en el que tú entras en desconfianza cuando nos hacen el gol, desbarata cualquier planteamiento. Todo pasa por la inestabilidad en la que mentalmente están, por la gente encima, los medios encima, creo que no es lo físico sino pasa más por lo mental, eso es lo que yo veo”.

¿Cómo se vive el camerino?

“Es un silencio total, qué pueden decir. Ayer me lo preguntaban, al hincha no hay que decirle nada, hoy salimos a pedir disculpas y nos manda ya saben para donde. Ahora sacamos conclusiones y tomaremos decisiones que puedan beneficiar, pero hay una discordia, un malestar y una tristeza porque la agente nos tiene encima, no es fácil, pero hay una madurez que deben asumir”.

La mala suerte de Yeison Guzmán en el penal

“La casualidad. No meto las manos por nadie, porque hablo siempre por mí, yo querer botar un penal, imposible. Ni siquiera planificado lo puedes hacer, cuando las cosas no andan, no andan. Lo que esté pensando Yeison por su cabeza, que siente si tuvo pánico para que hubiera podido ocurrir, pero fue una casualidad que sucedió eso”.