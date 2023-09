¿Cuántos goles le faltan a Dayro Moreno para convertirse en el máximo anotador del FPC?

Dayro Moreno sigue en racha con el gol. El delantero se volvió a reportar con las redes al convertir doblete ante Deportivo Pereira en el clásico del Eje Cafetero, que le bastó al Once Caldas para conseguir la victoria. Con estos nuevos tantos, se ubica como el máximo anotador en lo que va del torneo: 7 en 10 partidos, y más atrás está Edwuin Cetré (5) y Carlos Bacca (4), Marco Pérez (4), Luis Sandoval (4) y Deiber Caicedo (4).

Durante el año, los números del tolimense son muy destacados, ya que en 31 partidos disputados ha convertido 16 goles y ha dado 2 asistencias, para un promedio de conversión del 0.51 por compromiso. En términos estadísticos, marca medio gol por juego o uno cada dos partidos.

¿Cuántos goles le faltan para alcanzar a Galván Rey?

Pero como si fuera poco, el tolimense de 37 años ya es el tercer máximo anotador en la historia de la Liga Colombiana. Con 213, superó a Hugo Horacio Londero (211) en esa casilla y ahora tiene entre ceja y ceja a Iván René Valenciano, que es actualmente el segundo mayor convertidor con 217. Cinco más para superar al Bombardero.

Sin embargo, el principal objetivo es el primer lugar, en el que está el colombo-argentino Sergio Galván Rey desde 2011, cuando jugó con el último equipo de su carrera, Independiente Santa Fe. El ex Once Caldas, dejó el listón en 224 goles y comenzó a ver amenazado su récord en el 2022, cuando Dayro regresó a Colombia para jugar con Atlético Bucaramanga. Ahora, está a solo 11 anotaciones de igualarlo y a 12 de establecerse como el máximo artillero de la Liga Colombiana.

Si Dayro Moreno mantiene el promedio goleador del 2023, estaría superando a Galván Rey en 24 partidos, es decir, en el primer semestre del 2024, aproximadamente en marzo o abril, pero podría ser antes en caso de que Once Caldas clasifique a cuadrangulares y allí el oriundo de Chicoral también marque o incluso si mejora su promedio. Se trata de una medición partiendo de lo que ha hecho en el año, pero puede variar.

“Incluso con Galván tenemos una amistad. Es una gran persona, tuve la oportunidad cuando debuté, me pusieron en el cuarto con él. Me daba muchos consejos. Hace poco estuvimos en Manizales compartiendo, estuvimos hablando del tema y me dijo: ‘tranquilo Dayro, esto es fútbol, para mí también sería un honor, quedaría en casa con la camiseta del Once Caldas’. Es una gran persona, lo admiro, lo respeto”, dijo recientemente Dayro Moreno sobre el hecho de superar a Galván Rey.