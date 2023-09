MinInterior advierte por presiones con dineros y contratos previo a elecciones regionales

Colombia

Durante el Foro Panorama de las elecciones regionales, seguridad y control, el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que no solo se han presentado problemas por la situación de orden público en el país previo a la contienda electoral del 29 de octubre, sino que también se han registrado alertas por el mal uso del poder en las regiones, esto debido a presiones con dineros y contratos.

“El propio registrador dijo, estuve en un municipio que estaba en el mapa de alertas por orden público. Nadie me habló de orden público. Allá hablaron de que la alcaldía, a punta de contratos, a punta de vallas, a punta de publicidad, a punta de que un candidato usaba él mismo en lo hagan de la alcaldía, salía con los funcionarios de la alcaldía, quería dejar sucesor. O sea, el intento de desviar la razón democrática del proceso electoral se puede dar con armas, sí, claro, y nosotros tenemos que enfrentarlo. Pero también se puede dar con la presión de un contrato, con la presión de un nombramiento, con la presión de una obra”.

Sobre estos hechos, el Ministro señaló que se han presentado en ocho subregiones del país y que, entre más cerca están las elecciones, más se incrementan este tipo de denuncias.

“Esperamos que no crezca mucho porque es evidente que lo que tenemos que hacer, quienes tenemos responsabilidad pública, y yo me incluyo, es estar al margen, entender que el ciudadano tiene que llegar a tomar una decisión libre, informada y totalmente independiente. No podemos usar la presión del Estado para llevar a que un ciudadano vote de una manera u otra manera y no se puede usar la presión del dinero para que el ciudadano vote de una manera u otra manera”.

De hecho, el ministro también se refirió al posible riesgo de asonadas luego de llevarse a cabo las elecciones del próximo 29 de octubre e insistió en que es un riesgo que está presente en cualquier proceso electoral.

“Si alguien dice en tal municipio se puede suspender las elecciones, pues de alguna manera está metiéndole un ruido al proceso electoral y entonces el que pierda dice no, lo que pasa es que me alejaron a mis electores. A cambio de utilizar estos micrófonos para salir a generar un gran temor, sentémonos con la fuerza pública, sentémonos con la policía, sentémonos con los órganos de control, con el gobierno, hagamos análisis, veamos en dónde tenemos estos problemas, hagamos planes y actuemos. No salgamos a hacer el debate público porque nos puede llevar a ser como la llamita que luego se pueda convertir en un incendio”.

Además, Velasco aseguró que desde el Gobierno, no permitirán que haya candidatos auspiciados por por grupos ilegales y se garantizará que las elecciones se lleven en paz.

“A diferencia de otras épocas no voltearemos a ver para otro lado. Si hay candidatos únicos en algún municipio se nos prenderán alertas, si hay candidatos únicos en alguna gobernación se nos prenderán alertas y le pediremos a la Fiscalía que con toda su capacidad institucional e investigativa nos diga qué está pasando y le pediremos a la inteligencia del Estado que esa información que puede llegar por distintos caminos sea bien procesada y podamos actuar a tiempo”.

De acuerdo con el Ministro, el Gobierno está intentado establecer acuerdos con los grupos armados con el fin de garantizar la seguridad y la realización de las elecciones regionales.