Jacqueline Perea recorrió sectores de Cartagena explicando sus propuestas

Cartagena

Una jornada de trabajo cumplió la candidata a la Alcaldía de Cartagena de Indias, Jacqueline Perea Blanco, quien recorrió diferentes zonas de la ciudad explicando en detalle su propuesta para gobernar. Caminando y a ratos en su motocicleta, llegó junto con su equipo de trabajo a lugares olvidados que anhelan una nueva Cartagena con oportunidades para todos.

El recorrido comenzó en el barrio Torices, sector Santa María con una jornada integral de salud para niños, jóvenes y adultos donde fueron atendidas unas 300 personas. La comunidad aplaudió el gesto de la candidata que atendió de manera rápida el requerimiento.

”Estamos atendiendo a la gente con personal especializado y les estamos entregando sus medicamentos, la salud no da espera y menos en estas zonas contaminadas por el Caño Juan Angola, por eso hoy traemos el médico a la casa, así será en la Nueva Cartagena. La atención la haremos con dignidad y vamos a estar vigilantes para que sea oportuna eficiente y eficaz”.

Terminada la jornada de salud, la candidata se trasladó hasta los sectores “La Bendición de Dios y Renuévate” de Cerros de Albornoz, donde escuchó las necesidades de las comunidades que viven en terrenos de invasión, pero desean legalizarse para vivir en condiciones dignas.

La abogada, Perea Blanco, explicó cuál es el camino para legalizar estos terrenos, “esto no es una tarea fácil pero tampoco es imposible si se tiene la voluntad de las partes. Mi compromiso es trabajar para mejorarles su calidad de vida porque en una nueva Cartagena hay oportunidades para todos”.

De esas comunidades olvidadas la candidata de la Nueva Fuerza Democrática, llegó al barrio Los Cerezos donde era esperada por vecinos y amigos de toda la vida, el encuentro se convirtió en un verdadero “abrazatón”.

Jacqueline Perea recordó la época en que fue presidenta de la Junta de Acción Comunal y la lucha que dio durante 15 años para legalizar este barrio. “Recorrer estas calles donde viví 23 años me llena de muchos recuerdos a todos los quiero y en verdad estos abrazos que hoy he recibido me dan fuerzas para seguir adelante en esta difícil contienda electoral. Vamos pa’ lante entre todos y con el favor de Dios vamos a llegar a la Alcaldía”.

La noche llegó y el turno fue para el barrio Zaragocilla donde un gran número de mujeres la esperaban con un gran recibimiento, “muy emotivo este encuentro, muchas gracias por su apoyo por entender que esta ciudad necesita una mujer con pantalones”, anotó la candidata del pueblo.