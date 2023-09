Personal del hospital de Andes protestan por la falta de pago de salarios

Antioquia

Un grupo de trabajadores del hospital local de Andes en el Suroeste de Antioquia protestaron por la falta de pagos de nómina, recargos y tampoco le han pagado las liquidaciones a quienes ya se retiraron de la institución médica desde hace varios meses.

Son al menos 18 médicos y otro grupo importante de enfermeras que realizaron una protesta en las afueras del centro hospitalario para exigir soluciones ya que indican están pidiendo auxilio desde principio de año y por ahora solo reciben dilaciones y las soluciones son convocar a reuniones donde les prometen el pago, pero pasan los días y eso no pasa. Indican en diálogo con Caracol Radio que la última carta enviada al alcalde fue el pasado 30 de agosto y el compromiso era pagar el 9 de septiembre lo que no ocurrió. Esto los tiene bastante preocupados porque ya no cuentan con recursos para sus necesidades básicas como comida, servicios públicos y arriendo en otros casos.

“Siempre están retrasados, se retrasan hasta dos y tres quincenas, no nos pagan los viáticos de julio y agosto qué son los recargos festivos y nocturnos, tenemos retroactivos desde enero hasta mayo también deben liquidaciones a médicos que hace más de un año han salido de la institución, tenemos horas extra que no nos han liquidado y algunos médicos llegan a 600 horas sin liquidación y enfermeras llegan hasta 2 00 horas de liquidación” relató Leidy Franco médica del Hospital a Caracol Radio.

Pero eso no es solo lo que los motivó a realizar el plantón, también indican que hay sobrecarga laboral porque falta personal en el área de médicos y enfermería porque muchos van saliendo por la situación económica y no los reemplazan, pero el trabajo si aumenta con la llegada de la cosecha cafetera, migrantes venezolanos y demás población de otros municipios que llegan al hospital por la cobertura.

“Se trata el máximo de venir pues a suplir todos los turnos y todas las necesidades que hay en el hospital, pero no hay que desconocer de que nosotros también tenemos que subsistir y necesitamos un salario para poder vivir. Nuestra preocupación también es ¿Por qué le siguen diciendo a la población que el hospital está bien si realmente está mal? porque lo estamos viendo reflejado en nosotros mismos”, agregó Adriana María Restrepo Tangarife, auxiliar de enfermería.

Solo el viernes 8 de septiembre dos médicos renunciaron y cinco más están buscando otras plazas ante el desespero de no recibir el pago oportuno. También denuncian presiones indebidas del personal administrativo para no protestar y exigir una solución.

“Muchos compañeros se han visto afectados por llamadas, no sabemos de quién, bueno sí sabemos, de directivos donde los presionan para no ir a las huelgas, los presionan a que se pongan de parte de los directivos a que hagan la contraparte y los entendemos, son profesionales que dependen de ese puesto para subsistir”, expresó la doctora Leidy Franco .

Insisten en que el hospital tampoco está en capacidad de atender de manera oportuna y eficiente a los pacientes ya que en muchas ocasiones no cuentan con los insumos necesarios para esa labor tan importante como es velar por la salud del pueblo y salvar vidas, pero se preguntan y ¿a ellos quién los salva?