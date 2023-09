“Mi inocencia será rarificada en lo que queda por delante del proceso”: Arturo Char

El exsenador Arturo Char se pronunció a través de sus redes sociales tras su captura. Sostuvo que nunca ha estado prófugo de la justicia y que viene a Colombia a ratificar “su inocencia” y que acata las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

Este es su pronunciamiento:

1. Respeto y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia y por esa razón apenas fui notificado el día de ayer empecé a adelantar las gestiones para viajar a Colombia y presentarme lo más pronto posible para ponerme a disposición de la Honorable Corte.

2. Con la cabeza en alto y con el deber moral que mis principios me imponen, así como el compromiso y amor que siento por la gente del Caribe Colombiano que siempre me ha acompañado generosamente a lo largo de mi vida política, afrontaré mi defensa sin desfallecer.

3. Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EEUU por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país

4. Mi inocencia será rarificada en lo que queda por delante del proceso. Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra. Y resolver mi situación de manera favorable rápidamente.