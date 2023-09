Juanito Moreno: Estoy pendiente de las fechas FIFA para saber cuándo puedo jugar

Terminada la primera fecha de las Eliminatorias para la Selección Colombia, el turno ahora es para la Liga con una imperdible jornada de clásicos. Este domingo 10 de septiembre, las miradas apuntan a la capital para el duelo entre Millonarios e Independiente Santa Fe. Mientras que el cuadro cardenal busca la punta del campeonato, por lo menos de manera parcial, el conjunto embajador quiere regresar al grupo de los ocho.

En la conferencia de prensa previa al clásico, Juan Moreno habló sobre lo que seá su regreso al pórtico albiazul, teniendo en cuenta la convocatoria de Álvaro Montero, habitual titular, a la Selección. Vale recordar que el canterano atajó por última vez en el duelo de ida de la gran final del semestre pasado (Atlético Nacional en Medellín).

El arquero antioqueño se refirió al invicto que tiene frente al León, además del trabajo físico y mental que prepara cada semana para no perder su forma deportiva. Incluso se animó a confesar que suele buscar cuándo son las fechas FIFA para saber con mayor exactitud los periodos en que puede ser titular.

Duelo ante Independiente Santa Fe

Ilusión de cara al clásico: La responsabilidad siempre está. Desde que nos ponemos la camiseta de Millonarios sea contra Santa Fe, Huila o Bucaramanga, el que sea, la responsabilidad siempre la tenemos. Es un motivo de felicidad jugar en Millonarios. Sé que será un partido complicado, pero cuento con la confianza del cuerpo técnico, los compañeros y la mía. Afortunadamente en lo que va del año no he perdido. Las rachas buenas y malas terminan, esperamos el domingo sacar un buen resultado y seguir sumando.

Trabajo para contrarrestar a Santa Fe: Estamos felices de que Jorge (Arias) haya hecho un trabajo importantísimo como lateral y central. Ya tenemos la zaga completa con Juan (Vargas), que nos ha dado una mano importante y eso nos genera seguridad. Hemos trabajado esas pelotas quietas, que es donde Santa Fe siempre saca ventaja. Ellos no llegan mucho, pero son certeros a la hora de definir y trataremos de contrarrestar eso.

Virtudes del rival: Santa Fe es un equipo muy fuerte por las bandas. Pudimos ver el partido contra Cali, que fue un duelo enredado, pero ellos con jugadores muy rápidos, eso lo hemos tratado de trabajar entre semana. Santa Fe está mejor en la tabla y para ellos es más valioso sumar un punto por lo que desde el primer minuto iremos a buscar el resultado.

Nervios ante de los clásicos: Uno a medida que pasa el tiempo va controlando esas emociones. Para mí esos dos partidos del semestre pasado fueron muy importantes, pero ya los dejé atrás. Aunque crecí un montón, me recuerda que vamos a hacer las cosas bien. El partido del domingo no será nada fácil, la gente lo quiere ganar. Hemos estado preparando el duelo, fue una semana importante para afrontarlo y ojalá los tres puntos sean nuestros.

Crecimiento y proceso profesional

Vivir el partido afuera y adentro de la cancha: Los partidos desde afuera se viven con una efusividad diferente. Uno adentro tiene un poco más de control de las emociones, pero afuera es diferente. En lo personal trato de que los compañeros sientan ese respaldo. A veces no es fácil afrontar partidos importantes como el pasado clásico. Nos apoyamos entre todos. Álvaro (Montero) desde donde éste hará lo mismo y la idea es siempre transmitir esa confianza y alegría.

Pendiente de las fechas FIFA: Siempre estoy al tanto de la Selección porque Álvaro (Montero) casi siempre es el que juega. La idea es prepararnos porque nunca se sabe cuándo te puede tocar. Más o menos tengo claras las fechas FIFA, que es cuando sé que me toca jugar. Lo he dicho un montón de veces, a pesar de que uno tenga la oportunidad de jugar muchas veces, no me preparo para un partido sino para mi carrera. Eso me ha llevado a mantener mi regularidad, a rendir y cuando el equipo me ha necesitado he tratado de responder. Nunca me quedo con lo que hago aquí, trato de buscar, escarbar y prepararme más para afrontar la responsabilidad de la mejor manera.

Deseo de continuar en el azul: Como siempre lo he manifestado, soy feliz en Bogotá, estoy muy contento en Millonarios. Uno siempre quiere salir al exterior, jugar en una institución de afuera. Si se da sería buenísimo, pero mi cabeza está en Millonarios. Si pudiera jugar muchísimo tiempo acá, firmaría contrato vitalicio. Siempre queremos escalar en nuestra carrera como todos y ya veremos qué pasa. Tengo contrato acá y en 2024 veremos qué pasa.

Trabajo mental: No es nada fácil. Hay que darle mérito al trabajo de nuestro psicólogo. Físicamente me siento bien, estoy a punto. A veces mentalmente uno no se encuentra por equis o ye razón, por varias cosas, pero la idea del domingo es ayuda el equipo y que eso se vea reflejado, que sientan la misma seguridad que cuando está Álvaro.