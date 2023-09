Alberto Gamero explicó la desconvocatoria de Juan Pablo Vargas de Costa Rica

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, explicó por qué el defensa Juan Pablo Vargas fue desconvocado de la selección de Costa Rica en la actual fecha FIFA. El Tico se encuentra disponible para el duelo de este domingo ante Independiente Santa Fe en El Campín.

Vargas se perdió los últimos dos partidos del cuadro Embajador, ante Nacional y Águilas Doradas, luego de sufrir un fuerte golpe de Teófilo Gutiérrez en el duelo ante el Deportivo Cali. Pese a ello, su selección lo convocó para los amistosos ante Arabia Saudia y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, en los últimos días se conoció de la desconvocatoria del defensor, la sorpresa estuvo al verlo entrenando sin inconvenientes este viernes junto al resto de sus compañeros, pensando en el clásico del domingo en El Campín. En rueda de prensa, el técnico samario aclaró la situación.

“A la Selección y al departamento médico de Costa Rica se le manifestó que Juan Pablo Vargas volvía al campo el día miércoles. En Costa Rica optaron por no llevarlo porque tenían un partido antes y no querían llevar a un jugador lesionado. La desconvocatoria se hizo en común acuerdo, ellos optaron por no llevarlos. Hoy está bien, miraremos si el domingo juega”, comentó Gamero en conferencia de prensa.

La presencia de Vargas es una gran noticia para Millonarios, que para este domingo no podrá contar con el portero Álvaro Montero y el volante Daniel Ruiz, convocados a la Selección Colombia mayores y Sub-23, respectivamente. El llamado de ambos jugadores habilita a Daniel Cataño, expulsado frente a Águilas Doradas.

De la falta de gol

Entre otras cosas, Alberto Gamero reiteró no sentirse preocupado por los pocos goles marcados a lo largo del presente campeonato y comentó al respecto: “Se ha trabajado en la definición, hemos enfatizado en eso. Se está fallando en la definición, pero no en la elaboración. De los 9 partidos que hemos jugados hemos tenido 18 opciones claras de gol. Tenemos que trabajar en la definición, en la toma de decisiones. Tratamos que los jugadores no entren en el desespero ni en la búsqueda del gol más bonito porque necesitamos goles”.

Sobre Santa Fe

Mientras que de su rival de turno, comentó: “he visto que ha rotado mucho los mediocentros, pero parece que con Torres y Rojas se ha sentido más tranquilo. Un 10 que puede ser Marrugo o Sambueza, dos extremos, uno de ellos que está en la Selección, pero lo que hizo con Londoño lo puede repetir con Valencia por el otro lado. No sé si Rodallega se recupera o sino está Moreno que es fuerte, grande y explosivo. Tiene una línea de cuatro que pocas veces ha cambiado y un arquero importante como Silva, de selección paraguaya. Ese es el equipo que hemos estudiado, tiene buen juego por los costados, elabora poco, pero juega directo, es complicado con la pelota quieta y que cuando se repliega es complicado”.

“Tenemos que saber sortear esos repliegues. Nosotros el domingo necesitamos los tres puntos, tenemos que elaborar mejor, escoger mejor la jugada, pero nos vamos a encontrar a Santa Fe en un bloque medio - bajo para jugar a la contra. Nosotros como siempre vamos a tomar riesgos, pero tenemos que salir a ganar el partido”, añadió.