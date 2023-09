Agenda académica de Andicom cerró con panel sobre sesgos de género

Cartagena

Para finalizar la inmersión en el mundo digital que brindó ANDICOM durante 3 días, la agenda académica concluyó con el Panel “Sesgos de género en la era de la Inteligencia Artificial”, un conversatorio para poner en contexto el desarrollo de la tecnología y la inclusión de las niñas y mujeres en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

En este espacio, incluido en el eje temático “Beyond Digital” de ANDICOM 2023, participaron Andrea Carolina Navas Calixto, Viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad de MinCiencias; Paola Restrepo, Directora Ejecutiva IAB Colombia y Miembro de la Junta Directiva de Mujeres TIC Colombia; Sandra Ortiz, Líder de Interconectadas; Adriana Labardini, Presidente de Conectadas México; Santiago Pinzón, VP Transformación Digital – ANDI y la moderación estuvo a cargo de Paula Guerra, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Estrategia de ETB.

En la actualidad, sólo el 22% de mujeres trabajan en TIC, lo cual muestra la necesidad de incluir a las mujeres en el área de desarrollo de tecnología, que actualmente está ocupado por hombres; en ese sentido, se habló de trabajar en equipo y visibilizar los liderazgos para enfrentar el desafío de abrazar la diversidad en el mundo digital y los dilemas éticos que esto implica.

Una de las principales preocupaciones ante la llegada de la Inteligencia Artificial es cómo conservar la empleabilidad y la independencia de las mujeres frente a la eventual sustitución de cargos por el uso de IA. Al respecto, Andrea Carolina Navas Calixto, Viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad de MinCiencias, señaló que, “evidentemente, los cargos asistenciales, de servicio al cliente y de cuidado son los más fáciles de digitalizar, y precisamente, son los asociados a las mujeres. Debemos trabajar en estándares para que las mujeres continúen desarrollándose y puedan ser independientes financieramente. Involucrar a las mujeres en el desarrollo del algoritmo y visibilizar su trabajo, para que eso inspire a las niñas a seguir carreras STEM”.

Por su parte, Paola Restrepo, Directora Ejecutiva de IAB Colombia y Miembro Junta Directiva de Mujeres TIC Colombia, agregó sobre el tema que: “La clave está en la educación, a las mujeres las necesitamos desde todos los espacios. Creo que la IA nos va ayudar a que las mujeres sean tenidas en cuenta en los cargos de creatividad y liderazgo, aprendiendo a usar esta tecnología. Además, debemos invitar a las niñas a aprender a cómo construir el mundo, ese es el trabajo que hay que hacer”.

La visión masculina de este panel fue expresada por Santiago Pinzón, VP de Transformación Digital – ANDI. “Es una maravillosa realidad en la que están cambiando las cosas. Hace 14 esto no se conversaba de esto. IA se alimenta de datos y no tenemos datos sólidos de por qué las niñas y las mujeres no estudiando carreras STEM. Es un reto muy grande para el gobierno en cerrar esa brecha digital desde la niñez. Necesitamos más inteligencia emocional para el mundo TIC y las mujeres tienen mucho de eso, que requerimos para el desarrollo de IA y transformación digital”, dijo Pinzón.

Sobre la brecha de datos y políticas públicas que impulsen la inclusión, Adriana Labardini, Presidente de Conectadas México, dijo: “La tecnología no es neutral. Está hecha por seres humanos con un sesgo de poder y eso se traslada a IA, por eso hay que incidir sobre las entidades que regulan la creación de algoritmos y entender que las mujeres tienen un 1,5 riesgo más alto ser reemplazadas y se deben sumar esfuerzos para que la inclusión de la tecnología por las niñas sea desde ya”.