Selección Colombia: Estos son los tres futbolistas que no jugarán contra Venezuela

Se anunció la primera alineación de la Selección Colombia para las Eliminatorias Suramericanas y Néstor Lorenzo siguió la misma línea que venía usando en los ocho amistosos disputados previos al debut por las clasificatorias al Mundial 2026.

Camilo Vargas fue al arco. Delante de él, en la línea defensiva, se encuentran Deiver Machado, por el lateral izquierdo, y Daniel Muñoz, por el derecho. La dupla de centrales la conformaron Jhon Lucumí y Yerry Mina.

En el medio campo están Jefferson Lerma de mediocampista defensivo, con Matheus Uribe y Juan Guillermo Cuadrado más adelante. Los atacantes son Jhon Arias por la derecha, Luis Díaz por la izquierda y Rafael Santos Borré como delantero centro.

Las sorpresas no sólo quedaron en el banco, con la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, si no también en la tribuna. Para este encuentro, por decisión técnica, Néstor Lorenzo no contará ni con Richard Ríos, Carlos Cuesta, ni Jhon Córdoba.

También destaca las ausencias de Wilmar Barrios, Jorge Carrascal y Luis Sinisterra en el once inicial. Ellos se juntan a Álvaro Montero, Santiago Árias, Mateo Cassierra, Jhon Durán, Johan Mojica, Dávinson Sánchez y Devis Vásquez en el banco.