Falcao, siempre presente con la Selección Colombia: este fue su mensaje de apoyo

Radamel Falcao García es una de las ausencias más notables en la convocatoria de la Selección Colombia. El Tigre no fue tenido en cuenta para el inicio de las Eliminatorias nate Venezuela y Chile, según explicó el entrenador Néstor Lorenzo, por falta de continuidad con su equipo, Rayo Vallecano, en lo que va de la temporada, pues solo disputó 22 minutos en cuatro partidos disponibles.

“Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos, pero Falcao es un hombre de Selección siempre; esos jugadores la Selección no los deja a ellos, ellos dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo”, fueron las palabras de Lorenzo al respecto de la no convocatoria del máximo goleador histórico de la Selección Colombia (36 goles).

“Me dolió mucho de no convocarlo a Falcao, pero hay gente como Córdoba (Jhon) y como Cassierra (Mateo) que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos”, agregó sobre el tema.

Falcao y su mensaje a la Selección Colombia

Si bien el delantero de 37 años no está presente con el grupo, su apoyo y liderazgo se hace sentir desde la distancia. Falcao, como de costumbre, suele enviar mensajes por sus redes sociales destacando o apoyando el trabajo de la Selección Colombia, como lo hizo con la presentación del equipo femenino.

Ahora, en la previa del encuentro, publicó: “Toda Colombia con ustedes. Mis mejores deseos y bendiciones para el partido de hoy. Vamos Colombia”, fue su mensaje respondiendo al video compartido por la Federación Colombiana de Fútbol, en el que aparece el estadio y se escucha un palpito.

El último partido del samario fue ante Japón, cuando disputó 18 minutos en la gira de Asia, Frente a Corea del Sur también actuó 8 minutos. Por su parte, su último gol lo marcó ante Paraguay en el amistoso que tuvo lugar en Estados Unidos ante Paraguay.