Comerciantes de la calle peatonalizada en Itagüí cerró en protesta contra la alcaldía

Como forma de protesta contra la alcaldía de Medellín, cerca del 80% del comercio del bulevar de la 68 en la comuna de Castilla cerraron los negocios durante 24 horas para rechazar la política de la administración municipal de ‘Abrazar a Medellín’ y que consiste es cercar algunos parques y peatonalizar vías, lo que es calificado por el gremio comercial como una declaración de muerte para sus emprendimientos.

“Estos abrazos han acabado con el comercio, estos abrazos nos tienen a nosotros perjudicados. Hay varios comerciantes que ya han tenido que despedir empleados, otros que están a punto de la quiebra que ya no dan más”, declaró Iván Darío Pasos Gaviria vocero de los comerciantes en la zona.

Se queja porque dice que, pese a que se han instalado mesas de concertación no han sido escuchadas sus peticiones y que recalca que llegaron a este punto de cerrar como protesta para que los pudieran escuchar ya que insiste en que son ellos lo que aportan con el empleo, el pago de impuestos, todo al día y pese a ello son los más afectados y, aunque reclamaron la presencia del alcalde o el secretario de gobierno la respuesta no fue la que esperaban.

“Ayer enviaron a la policía negocio por negocio a preguntarle a los comerciantes si iban a cerrar o no. Hombre esa es una medida de coacción con los agentes del Estado, eso fue lo que hizo el alcalde”.

Al ser consultado el alcalde Daniel Quintero sobre esta protesta pacífica y social, aseguró que en este tipo de iniciativas no todo el mundo gana, pero que siguen trabajando en alternativas y recordó que la peatonalización del avía es de viernes a domingo y no de manera permanente.

“Lo que pasa es que no siempre todo el mundo gana en estos procesos, por ejemplo, los ciudadanos están felices. Nosotros tenemos allá peatonalización de viernes a domingo, no es toda la semana. Hay muchos ciudadanos ya diciéndonos póngalo de forma permanente, hay otros que dicen, hombre es que yo tengo es un supermercado, entonces se me hace más complicado mover el carrito llevarlo hasta allá y tienen razón, entonces, estamos buscando mecanismos en el que todo el mundo gane”, dijo el alcalde.

Ante esta respuesta que también incomodó a los comerciantes, el vocero del gremio dijo que si no los escuchan la próxima protesta será en el puente de la Madre Laura en horario pico hasta lograr su cometido.