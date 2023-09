Mujer fue atacada a cuchillo por su expareja sentimental en Ibagué

Ibagué

Un nuevo caso de violencia física contra una mujer se registró en la noche del martes en calle 59 con avenida Ambalá de la ciudad de Ibagué, el agresor fue su expareja sentimental.

Según conoció Caracol Radio, Leidy Salazar, había denunciado desde hace varias semanas a través de redes sociales ser víctima de persecución y acoso “Mi denuncia publica es por maltrato físico, verbal, psicológico, daño patrimonial, daño en bien ajeno, amenaza de muerte a mí, a mis hijos y a mi familia”.

Según Salazar, la persona responsable de estos ataques fue denunciada ante las autoridades el pasado 22 de agosto, pero su petición al parecer no habría sido atendida.

“El me amenazó de muerte diciéndome que, si no voy a ser para él, no voy a ser de nadie, las palabras que todos los psicópatas le dicen a las mujeres para matarlas, quiero que me escuchen, para no seguir sufriendo los maltratos, él sigue libre”, sostuvo.

En una de las oportunidades habría ingresado a la casa de la afectada dañándole toda la ropa “Amenaza a mis clientes, a mis empleadas, están siendo vulnerados todos mis derechos, tengo pruebas de todo lo que ha pasado, hasta intentó matar a mi mascota, no quiero seguir viviendo esto”, afirmó.

La mujer propietaria de un establecimiento de comercio sostuvo una relación con el señor Cristian Fabian Buitrago que sería el responsable del ataque con arma blanca en el que recibió 10 heridas.

“Después de 15 días de denuncias y buscar ayuda, hoy soy atacada con 10 puñaladas”, público en sus redes sociales. Se estableció que una de las lesiones le habría le habría perforado un pulmón por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

La Policía Metropolitana en un comunicado a la opinión reveló que el agresor luego de herir a Leidy Salazar emprendió la huida en un vehículo con el que embistió a un motociclista, en el sitio dejó abandonado el automotor.