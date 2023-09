Menor accidentada por excontratista de la alcaldía recibe una cuota mensual de $500 mil

Bucaramanga

Ya van más de $10 millones que ha invertido la familia de la niña de 8 años que fue accidentada después del mega concierto de las ferias de Bucaramanga, el año pasado justo por estas fechas. Accidente en el que resultó implicado Mauricio Larrota Castillo excontratista de la alcaldía de la capital santandereana, por conducir en estado de embriaguez.

Claudia Bautista le dijo a Caracol Radio que son cuatro intervenciones quirúrgicas por las que ha pasado su hija, quien hasta el momento sigue intentado recuperar con totalidad la movilidad de una de sus piernas.

Motivo por lo que después de más de seis meses del accidente los abogados de Larrota Castillo se contactaron con la defensa de la familia, esto para acordar una mensualidad y ayudar a la menor.

“Eso fue después que lo busqué en la Asamblea y se hizo otro video viral. El señor tomó consciencia de las cosas y en mayo de este año el señor empezó apoyarme con una mensualidad para seguir llevando a la niña a las citas de terapia”, expresó Bautista.

Son 500.000 pesos lo que se acordó entre el implicado y la familia de la víctima, “pienso que lo hizo para el sentirse tranquilo y por eso empezó a colaborar, pero eso no tiene nada que ver con el proceso”.

La mamá de la víctima de esta tragedia mencionó que tanto su familia como su hija continúan en terapias de psiquiatría, razón por lo que los gastos siguen aumentando.

“Ella está en terapias, psicólogo, psiquiatra, nefrología y ahora está en nutrición. Medicina Legal ya le dio de alta, pero las secuelas son permanentes. Entonces el proceso no ha terminado, estamos esperando que la fisioterapeuta y psiquiatra le den de alta. Pero esto va para largo porque la siguen viendo. En la familia también estamos con psicólogo y tomando medicamentos que le mandaron porque la niña tiene pesadillas”.

Cabe mencionar que la familia logró avanzar con este acuerdo económico después que en redes sociales Larrota Castillo dio a conocer que estaba trabajando nuevamente en el sector público en marzo, por lo que la mamá de la niña fue hasta la Asamblea de Santander para enfrentarlo; pero el hombre no quiso escucharla.

“Según él dice que no tiene trabajo, que tiene gastos. Pero igual me tocaba recibirle lo que me ofreció porque yo estaba necesitada”, concluyó Bautista.