Gobernador de Santander recordó promesa de Petro: “en tres meses se acaba el ELN”

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó con dureza los llamados “juicios revolucionarios” atribuidos al ELN y cuestionó la estrategia del Gobierno Nacional frente a ese grupo armado.

“Eso es abominable, indignante, ofensivo”, afirmó el mandatario al comparar estos hechos con prácticas violentas cometidas durante años por organizaciones armadas ilegales en Colombia.

Durante su declaración, Díaz recordó además una promesa hecha por el presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial relacionada con el ELN. “Yo recuerdo que el presidente dijo que en tres meses se acababa el ELN. Bueno, pues le quedan tres meses de gobierno para que cumpla la palabra”, afirmó el gobernador.

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El mandatario también criticó la política de negociación con grupos armados ilegales. “Está demostrado que el apaciguamiento a los bandidos no funciona”, señaló, al advertir que estas estructuras terminan fortaleciéndose y aumentando el control territorial.

Además, aseguró que el ELN estaría intentando reemplazar funciones del Estado con este tipo de acciones. “Se atreven a suplantar a la autoridad judicial, a la autoridad militar y a la autoridad policial”, dijo.

Finalmente, pidió una reacción inmediata de la Fuerza Pública frente a estos hechos.