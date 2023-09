Constreñimiento electoral se estaría presentando en zonas rurales del Valle

Cali

Ante los ministros de Defensa y del Interior, el comandante del Ejército y el Defensor del Pueblo, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán solicitó que se investiguen casos de posible constreñimiento con miras a las elecciones del próximo 29 de octubre

Uno de los casos se presenta en zona rural de Jamundí, donde en corregimientos donde la inscripción de cédulas no superaba la decena, pero ahora hay más de mil personas inscritas para participar en los comicios.

“Que revisen mucho la situación que se está presentando en los corregimientos de varios municipios donde vemos que el incremento de grupos al margen de la ley, esta dando con la situación de un grave constreñimiento en las elecciones”, dijo la gobernadora.

Por otro lado, Roldán afirmó que es la misma autoridad quien le advierte a los candidatos que no pueden ir a varios municipios como Pradera y Florida por temas de seguridad, “eso no pasaba hace años”, aseguró.

“la misma Fuerza Pública le diga a candidatos que no pueden ir a Pradera, que no deben ir a Florida, que no deben ir a la zona rural de Jamundí, es porque la situación es grave y eso no se presentaba hace muchos años en el Valle del Cauca”.

La inseguridad no solo está afectando, según explicó la gobernadora del Valle, el desarrollo de las próximas elecciones, sino el turismo y la estancia de empresas que están manifestando querer trasladarse a otros departamentos del país.