Álvaro González Alzate: “Entrenadora en Colombia no hay para el fútbol femenino”

La Selección Colombia Femenina busca entrenador. Luego de que Nelson Abadía dejara el cargo tras la histórica participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la vacante está disponible. Sin embargo, al parecer el Comité Ejecutivo no tiene afán en contratar a un nuevo seleccionador, quien será el encargado de dirigir al equipo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el presidente de la Difútbol (División Aficionada del Fútbol Colombiano) y vicepresidente del Comité Ejecutivo, Álvaro González Alzate, habló sobre ese proceso de selección del técnico. Asimismo, dio a conocer su opinión, en la que destacó que le gustaría uno local.

Sobre la salida de Abadía, comentó que, “él consideró que había cumplido un ciclo, creo que tienen propuestas interesantes que medir, tiene propuestas que analizar, entiendo que se quiere capacitar y había cumplido un ciclo y como siempre, cuando es hombre público, tiene adeptos y la gente que no está de acuerdo con él. Es una buena decisión tanto para la federación como para él.

Carlos Paniagua, el encargado de momento: “El profesor Paniagua va a tratar de asumir un control momentáneo mientras analizamos hojas de vida. Tiene un cuerpo técnico interesante, hay una buena gestión y creo que tenemos que seguir integrando el grupo de buena manera”.

¿Buscan entrenador o entrenadora? “Entrenadora en Colombia no hay para el fútbol femenino en este momento. Quisiéramos tener. Hemos solicitado a niñas de la selección que empiecen a vincularse con programas de capacitación, porque en el futuro tendría que ser así, pero por ahora no creo, vamos a esperar a mirar las hojas de vida de técnicos nacionales”.

Prefiere un DT local: “Nunca me han gustado los técnicos extranjeros, nosotros tenemos entrenadores buenos en el país, para exportar, pero nadie es profeta en su tierra. Nosotros atacamos lo nuestro, no lo que viene, cuando viene alguien a hablarnos con un idioma distinto somos felices. Tenemos técnicos nacionales importantes, sigamos exportando hacia afuera, pero sigamos utilizando lo nuestro. Eso es un concepto personal, ya veremos qué decisión toma el Comité de la Federación que es un Comité democrático”.

No hay afán: “Estamos analizando hojas de vida, no tenemos afán ya puro, porque tenemos en la Sub-20 un técnico capacitado (Paniagua) que obtuvo un subcampeonato mundial y vamos que él se vaya encargando y comprometiendo con ese grupo mientras tano, sin afanes, no hay desespero”.

El fútbol femenino tiene proceso: “El fútbol femenino empezó en Colombia desde 1991 y no se ha dejado de hacer ningún campeonato nacional y eventos. Los que desconocen, por ignorancia y odio, no quieren reconocer, pero el fútbol femenino tiene un proceso de muchos años. Tenemos una materia prima muy bueno”.