Luis Díaz y sus aprendizajes en Liverpool: “he ganado intensidad y tengo más agresividad”

Luis Díaz no conoció la adaptación en el Liverpool. El colombiano, apenas llegó en enero de 2022, comenzó a mostrar un rendimiento sobresaliente que lo llevó a pelear el puesto de titular y rápidamente ganarselo ante la salida de Sadio Mané hace un año. Sin embargo, cuando se encontraba viviendo un gran momento en el inicio de la temporada 2022-2023, sufrió una lesión en la rodilla que le hizo perderse la mayoría de la campaña anterior, por lo que apenas regresó a jugar en abril.

Tras realizar la pretemporada completa, en la que fue una de las figuras al marcar tres goles en juegos amistosos, a la hora de llegar la competencia oficial, confirmó el buen nivel convirtiendo las dos primeras anotaciones de los Reds en la campaña, además de disputar los cuatro juegos iniciales de la Premier League como titular. El guajiro de 26 años, concedió una entrevista con la página web de su club, en la que se refirió a los aprendizajes que ha tenido en el año y ocho meses que lleva bajo la disciplina de Jurgen Klopp.

“Yo diría que desde que estoy aquí he ganado en intensidad y tengo un poco más de agresividad. Tal vez ya estaba desarrollando esas cosas en Porto porque allí también aprendí muchísimo en esos aspectos. Cuando vienes a Europa, trabajas mucho más en esas facetas de tu juego, siendo agresivo”, dijo sobre lo que ha agregado a su juego.

“También aprendí mucho sobre la toma de decisiones y sobre cómo estar más relajado cuando se presenta una oportunidad. Creo que he crecido tanto a nivel futbolístico como a nivel personal, y todo eso me hace muy feliz”, agregó.

Lo que significa representar al Liverpool: Estoy increíblemente contento de estar aquí, muy a gusto y muy feliz. Siempre trato de disfrutar cada minuto. Tengo grandes compañeros y juego al lado de jugadores de renombre, a los que en algún momento solía ver jugando en televisión. Así que para mí esto es realmente como un sueño hecho realidad y esperemos poder seguir haciendo realidad aún más esos sueños y continuar con los éxitos que he conocido hasta ahora.

Comienzo de temporada: Cada día me siento más seguro y con cada entrenamiento. Marcar buenos goles tiene mucho que ver con haber trabajado tan duro para estar en la forma adecuada y, la verdad, me siento muy bien, al cien por cien y convencido de que esta temporada voy a hacer mucho para lograrlo. Los fans muy contentos. No tengo ninguna duda al respecto. Voy a intentar estar siempre en plena forma porque mi juego se trata de... bueno, siempre busco hacer cosas como marcar y crear goles y sentirme feliz y contento cuando juego al fútbol. Sé que este va a ser un año decente.

La lesión la temporada pasada: Fue una época difícil y complicada para mí. No poder estar en todos los partidos con el equipo es muy frustrante. Ver a todos tus compañeros jugar y no poder estar junto a ellos es muy difícil de aceptar. Ese período fue muy difícil para mí, pero me esforcé por no pensar demasiado ni prestar mucha atención a las cosas negativas para que mi cabeza no estuviera nadando con todos esos pensamientos. Se trataba de trabajo, trabajo y más trabajo para poder estar en plena forma y recuperado; Así que una vez que estuviera al 100 por ciento otra vez, estaría listo para intentar ayudar al equipo.

Aprender inglés: Sí, es bueno, mi inglés es mucho mejor. Estoy tratando de tener muchas clases ahora en casa y mi nivel de comprensión al escuchar es mejor, pero al hablar es un poco más difícil. Pero sí, mucho mejor. Es muy duro, no les voy a mentir, pero realmente va mejor y he mejorado en ese sentido.

Relación con Mac Allister y los compañeros: Alexis y yo hemos tenido una buena amistad desde que él llegó. Ha sido muy cercano a mí y, por supuesto, a los otros jugadores sudamericanos; pasamos mucho tiempo juntos con Darwin y Alisson y todos nos llevamos muy bien. En cuanto a lo que Alexis aporta al equipo, bueno, tiene mucha calidad. Hace que el equipo juegue y aporta un verdadero dinamismo. No sólo es excelente con el balón, sino también fuera de ella: siempre intenta asegurarse de estar en la posición correcta y tomar la decisión correcta. Hay algo en él que me impresiona mucho. Desde que nos conocemos, es un gran tipo: realmente tranquilo, muy humilde, con los pies en la tierra y agradable convivir.

Ambiente en Anfield: Es tan increíble. Es un sentimiento y una sensación totalmente única, una verdadera experiencia única. Saber que al entrar al campo podrás experimentar a estos increíbles fanáticos y este gran estadio, que siempre está ahí detrás de nosotros y brindándonos apoyo, a veces incluso te pone la piel de gallina. Honestamente, nada se compara con esto. Me siento feliz de estar en este gran club y no cambiaría nada de esta fantástica experiencia.