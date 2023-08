Luis Díaz, por todo con el Liverpool: Este año siento que va a ser demasiado bueno para mí

Luis Díaz celebra su gol ante el Chelsea. (Photo by Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images) / Andrew Powell

Luis Díaz, el principal referente del fútbol colombiano en la actualidad y uno de los llamados a liderar a la Selección Colombia en este nuevo proceso camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se mostró esperanzado con lograr una temporada exitosa tanto en lo personal como en lo colectivo con el Liverpool. En diálogo con ESPN, el guajiro habló de sus objetivos para esta temporada.

Luis Díaz, quien comenzó su temporada con el pie derecho tras marcar el gol del empate del club de Anfield en su visita al Chelsea, aseguró que buscará marcar muchos tantos y dar muchas asistencias, aunque no se comprometió a dar un número específico.

“Estoy muy ilusionado, este año la verdad siento que va a ser demasiado bueno para mí en lo personal por cómo me trabajé y por lo que hice en la pretemporada y en cada entrenamiento. Me he sentido demasiado bien, estoy cada vez mejor en lo físico y en lo personal. Este año vamos a conseguir muchas más cosas que el año pasado”, comentó Díaz.

Desde lo colectivo, añadió: “el objetivo para este año es ganar todas las competiciones que tenemos, queremos revertir el año anterior con todo lo que haremos en este. Nos hemos preparado de muy buena manera y tenemos que tratar de ganar las competiciones que tenemos en juego porque el año pasado nos fue mal en ese sentido”.

Entretanto, a nivel personal destacó: “trataré de hacer muchos goles, no voy a decir una cantidad, pero este año quiero que sean muchos, al igual que asistencias. Trataré de dar lo mejor de mí, dar el 100% y jugar feliz para poder aportarle al equipo con goles y asistencias”.

Ilusionado también con la Selección Colombia

Díaz también se encuentra esperanzado en tener un buen comienzo de las Eliminatorias con la Selección Colombia, el guajiro destacó una vez más el proceso liderado por Néstor Lorenzo y habló de los primeros partidos de las Eliminatorias camino al Mundial del 2026.

“Hemos tenido muy buenas sensaciones desde que arrancamos con el proceso con el profe, se ha visto un equipo muy compacto, muy sólido, una bonita racha, es importante para los que ese viene. En los amistosos nos vimos muy bien. Es importante arrancar desde el comienzo con una buena sensación de victorias porque es muy importante para nosotros”, comentó.

Y concluyó: “Sabemos lo importante que son los primeros partidos para no dejar puntos atrás. Tenemos que hacer grandes partidos, tenemos equipos con que hacerlo, se ha visto un buen proceso, un equipo compacto y haciendo cosas buenas, vamos a lograrlo”.