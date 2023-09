¿James o Quintero? Alex Mejía elige su favorito para el inicio de las Eliminatorias

Este jueves la Selección Colombia se estrenará ante venezuela en el primer partido de Eliminatorias al Mundial de 2026. Alexander Mejía, exjugador del combinado nacional, habló en El Vbar de Caracol Radio sobre sus impresiones de cara a la primera fecha de la fase clasificatoria. Además, el hoy volante del Unión Magdalena, habló de la batalla que están emprendiendo para evitar el descenso.

Ante la discutida convocatoria de James Rodríguez, el barranquillero considera que Juan Fernando Quintero está en mejores condiciones de disputar buenos partidos. “Hoy tiene un poco más de ritmo Quintero que ha sumado una gran mayoría de minutos. James de pronto no ha acumulado lo suficiente”, señaló respecto a la preparación con la que llegan los dos jugadores al duelo con Venezuela.

También se refirió a la situación actual de Atlético Nacional, equipo del que fue capitán durante varios años y con el que ganó la Copa Libertadores. “Lo único que puedo decir es que disfruten el momento, la estadía en Nacional, un equipo que te brinda todo y que ojalá puedan hacer historia como yo”, dijo sin comprometerse sobre los nuevos jugadores del plantel.

Estas fueron las declaraciones de Alex Mejía:

Pasado con Selección Colombia

Extraña la etapa como convocado: La verdad el día a día, compartiendo con todos los muchachos. Pero bueno, hoy estamos en otra etapa, hoy hay una juventud que también tiene el deseo de triunfar y de hacer la cosas bien. Ojalá Dios permita que les vaya bien a todos los muchachos, así como yo disfruté mi momento hoy ellos también están haciendo lo suyo y que tengamos un arranque prometedor.

Partidos en Eliminatorias a Rusia 2018: Yo estuve muy poco en el Mundial de Rusia. En el 1-1 (contra Chile) sí estuve, ese día jugamos Daniel Torres, Carlos Sánchez y mi persona. Un partido muy táctico. Nunca tuve la oportunidad de enfrentar a Venezuela ni a Bolivia tampoco.

Convocados para las Eliminatorias

Quintero vs. James: Hoy tiene un poco más de ritmo Quintero que ha sumado una gran mayoría de minutos. James de pronto no ha acumulado lo suficiente, pero teniendo estos dos jugadores con esa riqueza técnica, esa inteligencia de juego, nos pueden ayudar mucho a la hora de resolver un partido con un tiro libre, con un pase filtrado. Ojalá que el que esté sea lo más inteligente posible porque va a juga en una cancha donde las condiciones te las presta, el tema del calor, la humedad, eso va deteriorando al pasar de los minutos. El que esté, que lo disfrute, que aproveche y que si está en la Selección es porque obviamente tiene las condiciones necesarias para darnos más fútbol.

Mateus Uribe: Tiene más por dar. Y lo de Lerma, a mí me gusta porque es un jugador de área que te puede resolver, ha crecido mucho en el fútbol inglés, tiene gol, llega muy bien al área, ha mejorado en su juego aéreo. Lo de Mateus Uribe, su crecimiento también ha sido notorio, pero son jugadores que nos pueden dar un poco más. Wilmar Barrios se ha consolidado en esta zona de volantes y yo creo que en esa zona no hemos tenido afugias, porque ha sido muy bien custodiada en su momento y hoy la verdad nos podemos sentir tranquilos en esa zona de recuperación.

Socio ideal de Lerma: Si tú vas a jugar con dos interiores que son Mateus Uribe y Lerma, obviamente yo pondría a Wilmar Barrios y le da uno la función de ser más posicional y que Uribe y Lerma sean los posibles llegadores, a la hora de que se pierde la pelota o Venezuela la recupere, sean los más próximos a generar la presión y que no haya de pronto una descompensación entre nuestros extremos, delanteros e interiores y que solamente quede descubierto Wilmar, si se le da la posibilidad de jugar. Yo creo que son jugadores inteligentes que saben manejar todo este tipo de situación. Hay que tener paciencia, no creo que Venezuela vaya a venir a presionar, circular muy bien la pelota, ser precisos, un pase claro, que no haya tantos pases errados porque nos vamos a ir desesperando y de pronto ellos pueden agarrar esa confianza y pueden ir sumando cosas importantes que nos vayamos complicando nosotros.

Percepción de Venezuela: Lo poco que he visto y la mayoría de los que tuve la fortuna de enfrentar con clubes, hoy han tenido un recambio, en el frente de ataque han tenido jugadores rápidos, hoy lo Josef Martínez, que juega en el Inter de Miami, ellos tienen jugadores desequilibrantes que pueden macar la diferencia en cualquier momento. El jugador venezolano es picante, es vertical, hoy tienen un poco más de asociación, hoy circulan mejor la pelota, hoy son más organizados y no va a ser un partido fácil, va a ser un partido complicado donde Colombia tiene que sacar todas las herramientas necesarias, ser inteligente, circular muy bien la pelota, pases claros, que a la hora de penetrar sea un pase con ventaja que nos permita que los delanteros queden en muy buena posición, que encaren. Va a haber calor, la gente va a apoyar y ojalá sea un lindo partido, pero Colombia tiene todas las herramientas necesarias para poder tener un buen arranque.

Actualidad del Unión Magdalena

Salvar la categoría: No es fácil estar pensando en esa tabla del descenso, pero hoy el momento del equipo es bueno, hay una comunión sana, por fin se habla de permanecer dentro de los ocho que nos da la posibilidad de, no solo salvarse de la tabla del descenso que es un karma diario, sino que nos da la posibilidad de clasificarnos, entonces nosotros vivimos el día a día con intensidad. El partido a partido lo vivimos intensamente, sabemos del corto margen de error que tenemos. En estos últimos partidos hemos dado muestra de que somos un equipo intenso, fuerte, peleador, pero que también tiene juego, velocidad en el frente de ataque, tenemos gente que ha venido identificando lo que el profe y su cuerpo técnico quiere y estamos de quinto, disfrutando el momento. Yo me ponía a hacer unas cuentas hace unos días y el semestre pasado en la fecha 10 teníamos varios expulsados, teníamos un montón de penales cometidos, estábamos colgados en la tabla, no teníamos tantos puntos. Entonces hoy es todo positivo lo que se está haciendo y tenemos que seguir por ese camino, no va a ser fácil pero también nos ha dado la posibilidad de que los que también estamos en esa cuerda, han perdido partidos y tu con dos tres partidos puedes alcanzar a los que posiblemente nos vamos a ir acercando a esa tabla que es muy fastidiosa pero que es una realidad. Nosotros mientras estemos encaminados en lo que queremos no vamos a tener ningún inconveniente.

Cambio clave con Harold Rivera: No hay ninguna duda, hoy es un equipo intenso con inteligencia, hoy hay circulación de pelota, hay inicio y salida de juego, hay un cabio de orientación bien marcado, hay movimiento que no se veían claros lo que eran el semestre pasado, hay ubicaciones, ataques de intervalos ente lateral y central que dan la posibilidad de poder que el equipo contrario repliegue, hay intensidad a la hora de recuperar la pelota, limitamos a los rivales a pocas chances de gol. Yo me pongo a mirar, América nunca fue superior a nosotros, Santa Fe en el primer tiempo, en el segundo tiempo ellos crecieron un poco pero nunca tuvimos afugias, movimos a Jaguares, ganamos un partido que estuvo trabajado, luchado, peleado, pero tampoco lo sufrimos. Ayer con La Equidad fue un partido también trabajado, ellos en su momento optaron por circular en corto la pelota pero nunca nos agredieron a la hora de someternos, nosotros fuimos más punzantes, más de ir con pocas opciones pero se veía que en cualquier momento podía llegar el gol, eso es lo que hoy yo rescato del equipo, esa personalidad , esa gallardía para salir al frente porque ya no hay más tiempo, hoy es sí o sí, ganar o ganar, o por lo menos no perder, que nos dé la posibilidad de seguir sumando puntos y seguir manteniéndonos ahí en esa zona de clasificación alejarnos del tema del descenso.

Hinchada: El hincha samario es entregado a su club y lo ha demostrado partido a partido, en esa demostración contra América, contra Santa Fe y ayer un día donde la gente seguramente sale de su trabajo y ayer había mucha afición y la gente animada. El hincha samario es muy bueno, ojalá Dios permita que su equipo permanezca en esas posiciones que ellos quieren y que nos salvemos de ese bendito descenso que es una realidad pero que tampoco podemos sentarnos a llorar, simplemente vamos a disfrutar el camino y que Dios nos permita salir de eso lo más rápido posible.

Momento de Nacional

Hincha del equipo: Yo veo los partidos de Nacional, yo disfruto como cualquier hincha. Han venido en una renovación, hoy sus jugadores clave han sido transferidos, han llegado unos jugadores que se han adaptado rápido a la idea del club y del cuerpo técnico y yo lo único que puedo decir es que disfruten el momento, la estadía en Nacional, un equipo que te brinda todo y que ojalá puedan marcar una historia como yo, o muchos la han marcado porque tienen jugadores interesantes, tienen jugadores con quién hacer historia. No quiero comprometerme.