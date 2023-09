Iván Duque sobre el caso Odebrecht: “Es un proceso donde debe responder la campaña”

AME5960. BELÉM (BRASIL), 01/09/2023.- Ex presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Marx Vasconcelos

Hace pocas semanas, Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial por el partido Centro Democrático, fue imputado por la Fiscalía por presuntamente haber recibido dinero por parte de Odebrecht para su campaña en el año 2014. Según el ente acusador, habría recibido 1,6 millones de dólares de la multinacional brasileña para pagar los servicios del publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça.

De acuerdo a un comunicado del ente investigador, el excandidato enfrenta dos cargos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que su hijo fue imputado de un cargo de fraude procesal. Ninguno de los dos aceptó los cargos.

Los fiscales han entregado varias pruebas que detallan cómo ingresaron supuestamente los fondos de manera irregular a la campaña. El dinero, según señalaron, se habría invertido en una campaña publicitaria de primera y segunda vuelta, la cual no aparece en los libros contables de la campaña ni tampoco se registró en el Consejo Nacional Electoral.

Sobre el tema, desde la Cumbre del Clima en Nairobi (África) el expresidente Iván Duque habló con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y aseguró que él nunca tuvo conocimiento sobre las grabaciones en donde Zuluaga aceptaría conocer sobre el delito.

“Yo me pronuncié desde el año 2017 y fui muy claro y me mantengo. Nosotros no conocíamos de ningunas grabaciones de ese proceso. Creo, además, que el doctor Óscar Iván Zuluaga ha estado respondiendo ante la justicia y en todos los testimonios queda claro que, en ese proceso, debe responder la estructura de la campaña, él mismo está dando las declaraciones que corresponden ante los llamados de la justicia”.

Así mismo, dijo que espera que el proceso judicial se adelante con celeridad, para que “el país pueda conocer a profundidad qué fue lo que pasó durante ese proceso electoral”.

Y agregó: “Quiero dejar absolutamente claro, como lo hice en el año 2017, que cualquier actuación relacionada con ese proceso electoral, primero, yo no fui ni parte administrativa de esa campaña, ni mucho menos tuve relación con contratista alguno. Espero que el doctor Óscar Iván, como lo ha hecho en todas las ocasiones que ha sido llamado por la justicia, siga contestando siempre con veracidad, porque es lo que el país espera de él”.

Proceso de paz con el ELN

El expresidente también se refirió al proceso de conversaciones que está adelantando el gobierno con las disidencias de las Farc. Dijo que, “las disidencias de las Farc se han burlado de los colombianos. A ellos se les invitó a un proceso en el gobierno que me antecedió, se sometieron a él y se dijo que se iba a implementar un principio de no repetición, pero volvieron al narcotráfico, al terrorismo y a la extorsión y ahora pretenden recibir el mismo trato, recibir impunidad y eso sencillamente sería repetir el error donde premiar a los bandidos lo único que trae es una nueva forma de violencia”.