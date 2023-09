Desde el Cauca hablan los negociadores de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Popayán

Desde las montañas del municipio de Suárez, en el noroccidente del departamento del Cauca, hablaron los integrantes del equipo negociador de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en los diálogos con el Gobierno Nacional.

Andrey Avendaño, jefe de la delegación del grupo armado ilegal, entregó las conclusiones más importantes de este primer encuentro con la comisión del Gobierno, encabezada por Camilo González Posso.

Uno de los puntos centrales que generó tensión, fue el de la necesidad de un cese al fuego por los recientes hechos de violencia en diferentes regiones del país.

“A pesar de las dificultades, hay disposición de las delegaciones para buscar un camino y destrabar la situación de desconfianzas que hay (…) También es muy importante la posibilidad de las visitas de carácter humanitario entre las dos delegaciones, para clarificar muchas cosas que han quedado en el tintero”.

El vocero también aclaró que el 17 de septiembre se evaluará el cumplimiento de las tareas acordadas y se anunciarán las fechas para la instalación de la mesa de diálogos y el cese al fuego, una vez existan los mecanismos de monitoreo y verificación.

Presos políticos

Por su parte, Ángela Izquierdo, miembro de la delegación de las Farc, expuso que uno de los aspectos más importantes es resolver la situación jurídica de sus integrantes, entre ellos ‘Alexander Farfán’, uno de los negociadores.

“No podemos instalar la mesa sin un miembro de la comisión de paz por parte nuestra”, subrayó Andrey Avendaño sobre ese asunto.

Invitación a ‘Simón Trinidad’

Desde esta zona, el jefe de la delegación del grupo armado, también dijo que invitarán a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’, a participar en esta mesa de diálogos, y que en caso de aceptar, pedirán a Estados Unidos que sea enviado a Colombia.

“(…) Uno de los temas fundamentales es buscar el escenario para hablar con el camarada ‘Simón Trinidad’, porque nosotros no podíamos ser irresponsables y decir al camarada ‘Simón Trinidad’ lo necesitamos en esta mesa, y que él diga no yo me mantengo firme al proceso de La Habana, entonces el primer paso es hablar con el camarada y el segundo es que si él está en disposición de acompañar este proceso, plantearle al Gobierno, por intermedio de la comunidad internacional, la repatriación y que sea integrante activo de la delegación de paz”.

Reconocimiento jurídico como Farc EP

Otro de los temas abordados por los voceros, fue el de insistir en su exigencia de reconocimiento jurídico como “Farc EP”, y alguna frase de complemento, teniendo en cuenta el proceso que se realizó en La Habana, Cuba.

“Estamos en una discusión interna de cuál será el nombre, conocemos que jurídicamente tiene unos efectos por el proceso del 2016, pero nosotros decimos que si hay que diferenciar, nos nombramos Farc EP, puede ser Estado Mayor Central, o lo que le queramos colocar pero después del nombre Farc EP”.

Violencia en Cauca

‘Sebastián Martínez’, otro de los integrantes de la comisión del grupo armado, se pronunció sobre los recientes hechos de violencia en el departamento del Cauca, y aseveró que obedecen a las demoras en la firma del cese al fuego.

“No pudimos ponernos de acuerdo en la suspensión de acciones ofensivas de parte y parte, es lamentable anunciar que las confrontaciones se van a presentar hasta que no haya un decreto de cese al fuego, sobre el que estamos trabajando con urgencia porque sabemos que eso va a alivianar las situaciones humanitarias que se presentan”.

El portavoz negó que recluten menores de edad, como lo han denunciado las comunidades y organizaciones indígenas, y sostuvo que vinculan personas mayores de 15 años, de acuerdo a lo que les permite el Derecho Internacional Humanitario, DIH.

“Con la comisión de paz del Consejo Regional Indígena hemos trabajado arduamente para resolver unos casos de reclutamiento de menores de 15 años, que se han presentado por errores, quienes fueron entregados a las autoridades correspondientes”.