Abuela fue amordazada dentro de su casa en Bucaramanga

Bucaramanga

Las autoridades de Bucaramanga investigan el aterrador caso del que fue víctima una mujer de 60 años que fue amarrada, amordazada y al parecer golpeada en lo que sería un robo dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Bavaria ll, al norte de la ciudad.

Según el relato de la mujer, dos hombres encapuchados ingresaron a su vivienda en horas de la madrugada para robarle un millón y medio de pesos que tenía ahorrados para el arreglo de su casa y posteriormente la ataron de manos y pies y le taparon la boca para poder huir.

Cayeron presuntos integrantes del Tren de Aragua en Bucaramanga

La adulta mayor fue rescatada por los vecinos del sector 8 horas después de lo ocurrido.

Sobre estos hechos, el general José James Roa, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que están investigando el caso, pues hay algunas inconsistencias.

#VIDEO | Mujer asegura que fue torturada, amordazada y amarrada en lo que sería un robo dentro de su casa en el barrio Bavaria ll, al norte de Bucaramanga. pic.twitter.com/T01T0RVIRi — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 3, 2023

Colapso de un puente tiene incomunicadas a 1.000 familias

“Hay muchas inconsistencias como por ejemplo, una puerta cerrada con candado, personas que manifiestan que hay una afectación a una persona cuando no podían saberlo porque no habían ingresado al lugar. Una persona que aparentemente fue amarrada pero que a las 4:00 a.m. cuando fue amordazada ya tenía zapatos puestos, tiene un celular que no fue hurtado, tiene una pulsera que no le fue hurtada y tiene un anillo que no le robaron”, dijo el general Roa.

Intentaron vandalizar dos parques de Bucaramanga

Mientras avanzan las investigaciones en el caso, no se descarta que quizás detrás de lo ocurrido haya una extorsión o una nueva modalidad de maltrato a la mujer generada por alguien cercano a la víctima.