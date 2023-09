Cali: ¿Cómo cumplirán sus promesas los candidatos a la alcaldía ante la falta de recursos?

Cali, Valle del Cauca

En horas de la mañana de este jueves se realizó el segundo debate de candidatos y candidatas a la alcaldía de Cali, el cual fue convocado por diversos gremios de la ciudad. Este encuentro tuvo como centro de su conversación el desarrollo económico y la planeación.

Las instalaciones del hotel Spiwak en el norte de Cali sirvieron como escenario para esta discusión que contó con la participación de los aspirantes: Armando Aristizábal, Diana Rojas, Edilson Huérfano, Deninson Mendoza, Miyerlandi Torres, Alejandro Eder, Heriberto Escobar, Danis Rentería y Wilfredo Pardo.

Algunas propuestas giraban en torno a la posibilidad de promover el turismo, entregar incentivos tributarios para la realización de inversiones y cómo mejorar los niveles de empleabilidad.

¿Cómo gobernarán con el poco presupuesto que tendrán disponible?

Caracol Radio en su sección Zoom Caracol entrevistó al director del programa Cali Cómo Vamos, Marvin Mendoza, quien hizo alusión al inicio del pago de las obligaciones contraídas por los dos últimos gobiernos, a partir del año 2024. De acuerdo con un documento realizado por la Unidad de Acción Vallecaucana, Mi Cali Contrata Bien y Cali Cómo Vamos, la deuda pública asciende a $ 2,2 billones de pesos, de los cuales $ 1,2 billones corresponden a capital y $1 billón son intereses.

Ante esta situación, algunos de los candidatos realizaron las siguientes propuestas:

Alejandro Eder:

“Primero cuidando la plata, no permitiendo que hagan ferias virtuales, no comprando televisores por $ 70 millones de pesos, buscando ahorro. Segundo, hablando con los bancos que le han prestado plata a Cali para que nos refinancien la deuda de una manera favorable, que no tengamos que hacer aportes a capital y que no nos vayan a incrementar las tasas de interés y también trabajando con la banca multitateral”

Danis Rentería:

“Yo soy el candidato del gobierno nacional, mi plan de gobierno está atado al plan de desarrollo. También hemos dicho que el principal hueco fiscal que nosotros tenemos es la deuda con el MIO y hemos dicho que nos vamos a sentar con los operadores del MIO para renegociar los contratos, porque no voy a pagarles por kilómetros recorridos, sino por pasajeros. En caso de que los operadores no accedan, como alcalde de Cali asumiremos la operación del transporte público”

Deninson Mendoza:

“Lo primero será refinanciar la deuda, una deuda que dejaron mal hecha los anteriores alcaldes, el actual y Maurice Armitage, nosotros vamos a trabajar de la mano con el gobierno nacional, hoy representamos el Pacto Histórico, ese gran frente amplio con Deninson Mendoza como independiente va a trabajar con el presidente Gustavo Petro para traer esas grandes obras”

Diana Rojas:

“Vamos a avanzar en que tener un plan de ordenamiento territorial en el mediano y largo plazo que piense y sienta las necesidades de nuestra ciudad. Segundo, entendiendo también que tenemos que encontrarnos en una ciudad que sea digna para todos nosotros. El espacio público es el lugar donde todos somos iguales y en ese sentido tendremos un Observatorio de Inteligencia Territorial pensando en los proyectos de mediano y largo plazo, estructuración y planeación como la dirección más importante que vamos a tener”

Miyerlandi Torres:

“Es necesario reperfilar la deuda aplanarla y convocar a las entidades financieras para llevar esta deuda a tres o cuatro administraciones y poder tener recursos de inversión donde vamos a apostarle a la educación, que estamos mal en estos indicadores, al hambre que tenemos en nuestra ciudad a la pobreza y al acceso a los servicios que generan necesidades básicas insatisfechas”

El próximo debate entre candidatos y candidatas a la alcaldía de Cali se realizará en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente.