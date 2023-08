Liga de Campeones: Así están conformados los bombos para el sorteo de la fase de grupos

Bombos de la Liga de Campeones. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images) / Valerio Pennicino - UEFA

Este jueves (11:00AM) quedarán definidos los grupos de la Liga de Campeones 2023/2024, certamen que, por ahora, contará con la presencia de cuatro jugadores colombianos divididos entre tres equipos. La presencia del Newcastle United en el bombo 4 abren la posibilidad a un “Grupo de la Muerte”.

Formato del sorteo

Cada unode los cuatro bombos contará con la presencia de cuatro equipos. Los grupos se conformarán con un equipo de cada bombo, con la única condición de que no podrán haber dos equipos de un mismo país en un grupo.

Colombianos

Los cuatro colombianos presentes en el torneo hasta el momento son Óscar Cortés y Déiver Machando, en el Lens, Juan Guillermo Cuadrado, en el Inter de Milán, y Cristian Borja, en el Sporting de Braga.

Bombos

Bombo 1 : Manchester City, Sevilla, Bayern de Múnich, PSG, Barcelona, Benfica, Nápoles y Feyenoord.

: Manchester City, Sevilla, Bayern de Múnich, PSG, Barcelona, Benfica, Nápoles y Feyenoord. Bombo 2 : Real Madrid, Manchester United, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Oporto y Arsenal.

: Real Madrid, Manchester United, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Oporto y Arsenal. Bombo 3 : Shakhtar Donetsk, Salzburgo, Milan, Lazio, Estrella Roja, Braga, Copenhague y PSV.

: Shakhtar Donetsk, Salzburgo, Milan, Lazio, Estrella Roja, Braga, Copenhague y PSV. Bombo 4: Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Galatasaray y Amberes.

El próximo 19 de septiembre comenzará a disputarse la fase de grupos de la Liga de Campeones. El torneo se extenderá hasta el 1 de junio del 2024, cuando la final del certamen se lleve a cabo en Wembley de Londres.