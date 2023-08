Partidos políticos tienen malestar con el Gobierno por “mal trato” de los ministros

Congreso

Al ultimátum que a mediados de agosto le hizo el presidente Gustavo Petro a su gabinete, por la baja ejecución presupuestal, se suma la molestia que tienen congresistas de los partidos de gobierno, cercanos al ejecutivo, incluso el propio Pacto Histórico, por el trato que han están recibiendo por parte de los ministros del Gobierno.

Sienten los parlamentarios, y así se lo han dejado saber en diferentes oportunidades al presidente Petro, que algunos jefes de cartera no los tienen en cuenta, no los atienden o les hacen desplantes que llevan a “pensar que no son de la coalición de gobierno”.

Este malestar, que se ha generalizado, es muestra del enfriamiento de las relaciones entre el Congreso y el ejecutivo, el cual se ha visto reflejado en varios traspiés del Gobierno en distintas decisiones en el legislativo.

“El presidente lo reconoce, en un ejercicio de autocrítica. Dice que resulta necesario mejorar esa comunicación, que hay dificultades y que no sólo este bancada le ha expresado esa falta de comunicación; las mismas bancadas cercanas al Gobierno, como el Pacto y otras, también han expresado preocupación”, indicó el representante liberal Carlos Ardila, tras una reunión de su bancada con Petro.

Como contó Ardila, Petro reconoce que es una problemática que le han manifestado varios sectores, incluso los más cercanos. El último malestar en el Pacto Histórico, de hecho, lo causó la ‘radicación sorpresa’ de la Reforma Laboral. A estos congresistas no les gustó que la ministra Gloria Inés Ramírez ni siquiera les avisara que iba a radicar el proyecto nuevamente, a ellos también los cogió por sorpresa, y además se esperaba que fuera ahora por Senado y no por Cámara.

El congresista Ardila aseguró que algunos de los funcionarios cuestionados son la saliente directora del DPS, Cielo Rusinque, y la ministra de Deporte Astrid Rodríguez. Sin embargo en el partido de gobierno hay molestia también con la ministra de Trabajo, el de Salud, Guillermo Jaramillo, y el mismo ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, entre otros.

Al respecto, según fuentes de la Casa de Nariño y del Congreso, el presidente ha dicho que va a tomar cartas en el asunto para intentar reajustar y recomponer esa relación entre su gabinete y el legislativo. Se ha conscientizado de esta problemática, ante las reiterados criticas.