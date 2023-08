Obras de Protección Costera se paralizarían en noviembre por falta de recursos

Cartagena

Un preocupante panorama rodea el megaproyecto de Protección Costera que tiene como propósito mitigar los efectos del cambio climático en Cartagena. El consorcio Proplaya, contratista encargado de los trabajos, advirtió que las obras se paralizarían en el mes de noviembre por falta de recursos.

“Actualmente los dineros con los que cuenta el contrato permiten trabajar hasta noviembre de este año y nos permiten modificar la playa 5 y el espolón 6 que está en ejecución conforme a las instrucciones de la Universidad de Cartagena para remediar la situación de esa playa”, aseguró Juan Carlos Monzón, director de obras de Proplaya.

El ingeniero indicó que adicionalmente los recursos actuales también permiten ejecutar el espolón 1 que está pendiente por iniciar y completar la subestación de drenaje en la playa 4, la cual operará desde la calle 15 hasta la décima en Bocagrande.

“Si los recursos no se adicionan no sería posible terminar la playa 1, 2 y 3. A esas playas les hace falta el relleno hidráulico que permitirá el aumento de la zona para uso turístico. Tampoco se podría terminar el sistema de drenaje en las playas 2 y 3 con sus subestaciones correspondientes, el no contar con el dinero dejaría el proyecto a medias”, explicó Monzón.

El director de obras del consorcio manifestó que se necesitan 52 mil millones de pesos que incluyen dineros para compensaciones durante el periodo de ejecución de los trabajos, pagos de interventoría y del contratista.

“Hemos tenido problemas en avances de las obras. Los servidores turísticos han protestado, ellos indican que no les han cancelado las compensaciones. Desde la semana pasada hemos tenido interrupciones en la obra, actualmente persisten los bloqueos. El llamado al Gobierno es que mantenga el interés en el proyecto”, puntualizó Juan Carlos Monzón.