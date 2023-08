Miércoles 30 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

241 personas damnificadas dejó incendio de gran magnitud que al parecer fue provocado en Armenia

Las autoridades investigan las causas de la emergencia, pero una de las hipótesis con mayor fuerza apunta a que una persona bajo los efectos de las drogas inició el fuego en su propia vivienda.

Recordemos que el lamentable hecho se registró en el asentamiento Viento Libre entre los barrios Santander y Boyacá de la ciudad donde 80 familias resultaron damnificadas por las llamas que consumieron cerca de 50 viviendas.

El lugar fue reducido a cenizas y escombros generando un panorama desolador para las personas que lo perdieron todo. Luz Dary Galvis es una de las afectadas quien se encontraba con su nieta de cinco años cuando ocurrió la emergencia.

Tres años vivió en el lugar y se encontraba viendo televisión cuando escuchó los gritos de los vecinos por lo que corrió a resguardarse no pudiendo salvar nada de su vivienda.

Otro de los damnificados es Gustavo Adolfo Marín quien dijo que fue una situación apremiante porque arrasó con todo a su paso y no les dio tiempo para recuperar nada.

Reconoció que lo más importante es que lograron salir con vida, aunque espera puedan pronto sobreponerse por las pérdidas materiales.

Afirmó que entre las versiones que tienen sobre la causa del incendio es que un joven ofendido en medio de una discusión con un familiar decidió prender fuego originando la propagación a las otras viviendas. Por ahora indicó están concentrados en que les puedan brindar las ayudas consistentes en alimentos, ropa y elementos de aseo.

Así mismo el presidente de la junta de acción comunal del barrio Santander de la ciudad, Mauricio Mateus evidenció que es todo un drama lo que viven las familias damnificadas siendo una zona de alta vulnerabilidad.

Informó que el incendio generó afectación a tres barrios Viento Libre, Boyacá bajo y Santander. Fue enfático en decir que la canalización de las ayudas se realizará por medio de la junta de acción comunal por lo que en cuanto a la prioridad dijo que necesitan los pañales, cobijas, alimentos. El teléfono de contacto para quienes deseen apoyar es el 312-209-2103.

Por su parte el alcalde José Manuel Ríos, informó que iniciaron la asistencia primaria a la emergencia consistente en la alimentación en articulación con restaurantes y gremios.

Fue claro que los damnificados no quieren salir del lugar por temor a perder el lote por lo que están estableciendo un alojamiento temporal en la cancha.

Sobre las hipótesis de las causas de la conflagración dijo que manejan dos, la primera que está enfocada a un corto circuito donde al ser viviendas subnormales genera mayor propagación y la segunda tiene que ver con que fue provocado por un joven de la zona por eso espera la realidad sea conocida en el menor tiempo mediante las investigaciones respectivas.

La oficina municipal de Gestión de Riesgo de la capital quindiana entregó un censo detallado de los damnificados dando cuenta que del barrio Boyacá fueron 31 familias conformadas por 69 adultos y 33 menores de edad, del Santander 29 familias con 58 adultos y 30 menores y en el asentamiento Viento Libre 15 familias con 35 adultos y 16 menores siendo en total 241 personas afectadas.

La octava Brigada del Ejército Nacional, en apoyo a los organismos de rescate del municipio, dispuso de más de 80 hombres en labores de búsqueda y rescate y de seguridad. Desde la noche del día lunes, los soldados del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N.°8, junto a la Policía Nacional, fueron los encargados de velar por la seguridad de los habitantes,

Desde la madrugada de ayer martes, los hombres del pelotón de atención a desastres del Batallón de Ingenieros de Combate N.°8 Francisco Javier Cisneros, llegaron al lugar con el fin de adelantar labores de control y así mismo, recuperar los enseres de las familias afectadas.

Una persona herida con arma de fuego en Armenia. Según la información de la Policía, Quindío el hecho se presentó ayer martes 29 de agosto sobre las 2:43PM dónde resultó lesionado un ciudadano habitante en condición de calle, aproximadamente 35 años de edad en hechos que se registraron en el barrio Santander calle 35 # 26-44 al sur de Armenia.

La persona herida fue trasladada en un taxi al hospital del sur para valoración, según dictamen médico el ciudadano presenta tres heridas con arma de fuego a la altura del cuello, abdomen y espalda, se encuentra estable y posteriormente es trasladado al hospital San Juan de Dios para realizarle exámenes más especializados, personal del CTI para que realice actos urgentes.

Alertan porque el sector de la antigua estación del ferrocarril en Armenia se ha convertido en un lugar peligroso para el tránsito de vehículos y motos debido la inseguridad en el sector

Una mujer denuncia que desde lo alto del barranco le lanzaron una piedra que rompió el parabrisas del carro y le provocó lesiones leves por las esquirlas, lo más grave según la denunciante fue la respuesta del CAI de la Policía donde le indicaron que ‘’El Policía dijo, no, yo allá no puedo intervenir si no me voy con 30 policías, o sea, uno allá no puede ir solo, porque por ahí mantiene mucho loco’'

Las autoridades en el Quindío intensifican planes de control y prevención en la zona de la antigua Estación por hurtos

Debido a las reiteradas denuncias ciudadanas sobre hurtos en esta zona de la ciudad, el coronel Pedro Saavedra, comandante de la Policía del departamento reconoció que el fin de semana se registró una nueva modalidad en la que arrojan piedras desde lo alto para cometer la acción delictiva, pero por fortuna no se concretó el hecho.

Destacó que están estableciendo las labores con los cuadrantes del sector para intervenir de manera oportuna ante la afectación a la seguridad ciudadana. Además, mencionó que realizan puestos de control en las horas críticas y utilizarán personal de inteligencia para mayor efectividad.

En la central mayorista de Armenia Mercar, el Gaula y la Sijin de la Policía adelantan planes especiales para hacerle frente a los delitos que más se presentan como son el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el transporte de productos robados

El comandante de la policía coronel Pedro Saavedra manifestó que con la gerencia de Mercar adelantan diferentes estrategias, intervenciones y operativos para hacerle frente al delito.

Atención Evita ser estafado. Personas inescrupulosas ofrecen créditos en nombre de Comfenalco Quindío

Tras mesa técnica fue definido que no habrá cierre en el puente Barragán entre Quindío y Valle del Cauca hasta que sea entregado El Alambrado para evitar incomunicación vial

En las últimas horas se reunieron las autoridades de los departamentos del Valle del Cauca y del Quindío en el que determinaron que el puente no se cerrará debido a la demolición que deben hacer en una de sus bases hasta que no esté listo el tránsito sobre el nuevo puente en el sector de El Alambrado.

El alcalde del municipio de Buenavista, Alexis Gómez manifestó que como en el mes de octubre es el tiempo previsto para la entrega en el sector del Río la Vieja que permitirá retornar a la normalidad en materia de movilidad, el cierre que debe hacerse en Barragán será después de esa fecha.

Explicó que en las próximas semanas iniciaría la intervención, pero es en la etapa final donde debe establecerse el cierre por tres días para generar mayor estabilidad a la estructura.

El Consorcio Vías y Equipos del Café 2022, la Interventoría Consorcio Intervial Andino y el INVIAS, informan a la comunidad que transita entre Armenia y Calarcá, que, hasta el 1 de septiembre, realizará la fundición de pilas, las labores se iniciarán a las 6:30 a.m. y podrían extenderse hasta la tarde, en virtud de esta situación, es importante que los usuarios de esta ruta estén al tanto de los cierres parciales que podrían generar demoras en sus desplazamientos.

Los cierres parciales, que tendrán una duración estimada de 15 a 20 minutos, se llevarán a cabo para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía,

con el objetivo de mitigar las posibles congestiones de tráfico y retrasos, se recomienda a todos los conductores y viajeros considerar la utilización de rutas alternas, las opciones disponibles incluyen las vías por Chagualá, El Caimo o Balboa

Dando continuidad a los trabajos de malla vial, la alcaldía de Armenia a través de la Secretaría de Infraestructura, avanza en las intervenciones parciales en el tramo comprendido entre La Estación y Mercar. En el primer sector, en la carrera 22 con calle 30, se realizará el cierre total de la intersección que comunica con la zona del Terminal, atendiendo los trabajos de fresado; por lo que se invita a los ciudadanos, una vez cerrada la vía, a tomar como ruta alterna la calle 31 – carrera 18- ordenador la Cejita – Vía Montenegro. Igualmente, en el tramo comprendido entre Mercar y la glorieta del Sinaí, las intervenciones reducirán el tráfico a un solo carril, por lo que desde la Administración Municipal se hace un llamado a los ciudadanos a tomar vías alternas, programar sus tiempos de desplazamiento y tener paciencia. TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por fin desde Empresas Publicas de Calarcá iniciaron la obra de rehabilitación urbana frente al sector del Cementerio de la villa del Cacique que tendrá una inversión cercana a los $2 mil millones de pesos. Esta obra espera estar lista antes del 30 de noviembre, para evitar afectaciones a los comerciantes de esta zona durante la temporada de final año.

Con el fin de fortalecer la labor de los organismos de socorro en el Quindío, fue creado el fondo departamental de Bomberos

En el recinto de la asamblea fue aprobado en segundo debate el proyecto, el capitán Javier Arconde delegado Departamental de Bomberos se mostró complacido porque ayudará a mejorar la operatividad en la atención de las emergencias.

Fue enfático en señalar que el fondo se creó con 100 millones de pesos cuando inicialmente se hablaba de 200 por eso esperan ese otro recurso para consolidar la sostenibilidad financiera. Aseguró que un 50% de los recursos está destinado a la aplicación de los proyectos que presenten y los otros 50 se enfocan en la ejecución para el año entrante.

Destacó que entre los proyectos está la creación de una brigada de incendios forestales por las condiciones climáticas actuales por lo que se hace urgente reforzar la atención. Agregó que cuentan con 570 bomberos en todo el departamento y 17 cuerpos.

Al respecto la secretaria del interior del departamento, Juana Gómez, dijo que inicialmente el proyecto es aprobado con 100 millones de pesos, sin embargo, aclaró que en las sesiones ordinarias de la asamblea presentarán un proyecto modificatorio para adicionar 100 millones más.

En el municipio de Circasia están en proceso de reactivación de bomberos ante dificultades administrativas

Y es que recordemos que desde junio del año pasado se han presentado inconvenientes al interior de Bomberos del municipio por situaciones administrativas y la falta de voluntad de algunas unidades para establecer la elección de un nuevo comandante.

El capitán Javier Arconde delegado Departamental de Bomberos indicó que están en un proceso de reactivación para solventar la complejidad. Fue enfático en afirmar que aún no hay un comandante en propiedad por lo que actualmente está siendo administrado por una junta así que esperan con la mediación de la dirección nacional solucionar pronto la problemática.

En Montenegro, la alcaldía municipal anunció que los 13 caballitos que se jubilaron en diciembre del año pasado luego de ser utilizado como vehículos de tracción animal ya se encuentran en muy buenas condiciones y que ahora inicia el período de adopción. Si está interesado en darle una nueva vida a uno de estos animalitos, puede acercarse a la oficina de Desarrollo Turístico, Económico y Social, ubicada en el segundo piso.

A las 8 de la mañana en la plaza de Bolívar se concentrarán los maestros del sindicato de educadores del Quindío como parte de la jornada nacional de protesta de Fecode en contra de la mala prestación del servicio de salud, de los bonos escolares y por el respeto a la asociación sindical y el derecho a la protesta.

El departamento del Quindío será anfitrión de la décima versión de Expo Oferturismo y Proveer 2023, que se realizará los días miércoles 30 y jueves 31 de agosto en el Centro de Convenciones de Armenia Este evento contará con una oferta de promoción de servicios para el mercado local, nacional e internacional.

Se inició la remodelación de su estadio municipal Rogelio González, de Circasia, en la que la gobernación del Quindío invertirá 2.200 millones de pesos para la adecuación de este centro deportivo y tendrá como contratista a la Unión Temporal San Jerónimo, que ejecutará durante 4 meses esta intervención.

En deportes, El ciclista quindiano Diego Pescador ocupó el décimo séptimo lugar en el Tour de l’Avenir en Francia una de las principales carreras ciclísticas donde se descubren nuevos talentos en este deporte.

Martes 29 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío